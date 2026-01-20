பிரதமர் மோடி சென்னை வருகை - விமான நிலையத்தில் சிறப்பு பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் ஆய்வு
சிறப்பு பாதுகாப்பு படை குழுவினர் மதுராந்தகத்திற்கும் சென்று பிரதமர் மோடி கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சி மேடை, ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கும் இடம் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர்.
Published : January 20, 2026 at 8:38 PM IST
சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகையை முன்னிட்டு சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் வர உள்ள நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தில் வரும் 23 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மிகப்பெரிய அளவில் நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்கள் மத்தியில் சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கிறார். மேலும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஜி.கே.வாசன், ஜான் பாண்டியன் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து ஆலோசனையும் நடத்த உள்ளார்.
இதற்காக வரும் 23 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிற்பகல் 1.15 மணியளவில் புறப்பட்டு மதியம் 2.15 மணிக்கு சென்னை பழைய விமான நிலையம் வந்தடைவார். அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் மதுராந்தகத்திற்கு செல்கிறார்.
இதையடுத்து அங்கு நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றிவிட்டு மீண்டும் மாலை 5 மணி அளவில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்னை விமான நிலையம் வந்து அங்கிருந்து தனி விமானத்தில் டெல்லிக்குப் புறப்பட்டு செல்ல உள்ளதாக சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருகையை ஒட்டி டெல்லியில் இருந்து சிறப்பு பாதுகாப்பு படை குழுவினர் ஏஐஜி அமிசந்த் யாதவ் தலைமையில் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமரின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினர். அதில் சென்னை மாநகர காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், வருவாய் அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள், மத்திய மற்றும் மாநில உளவு பிரிவு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் ஏற்கனவே ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது வரும் 23 ஆம் தேதி வரை கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு சென்னை விமான நிலையம் முழு பாதுகாப்பு வளையத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சிறப்பு பாதுகாப்பு படை குழுவினர் மதுராந்தகத்திற்கும் சென்று பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி மேடை, ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்கும் இடம் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர்.