தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் மஹா சிவராத்திரி விழா - ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம்
தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு பெருவுடையாருக்கு திரவியப் பொடி, மஞ்சள், பால் உள்ளிட்ட அபிஷேகப் பொருட்களால் 4 கால சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது
Published : February 16, 2026 at 12:29 PM IST
தஞ்சாவூர்: உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூர் பெரியக் கோயிலில் சிவராத்திரியை முன்னிட்டு பெருவுடையாருக்கு அதிகாலை வரை நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படும் அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் உடனாகிய பெருவுடையார் ஆலயம் உலக பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. இந்நிலையில் ஆண்டுதோறும் மஹா சிவராத்திரி பெருவிழா தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும். அந்த வகையில் இந்தாண்டு தஞ்சாவூர் பெரியக் கோயிலில் மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
நேற்று இரவு தொடங்கி இன்று அதிகாலை வரை பெருவுடையாருக்கு திரவியப் பொடி, மஞ்சள், பால், தயிர், இளநீர், தேன், சந்தனம் உள்ளிட்ட அபிஷேகப் பொருட்களால் 4 கால சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னர் வண்ண மலர்களால் சுவாமி அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மஹா தீபாரதனை காட்டப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இதேபோல் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சிவாலயங்களிலும் சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. மேலும் தஞ்சாவூரில் மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு வீணை கச்சேரி, பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.
அதனைத்தொடர்ந்து பெத்தணன் கலையரங்கத்தில் பிரகன் நாட்டியாஞ்சலி சார்பில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த நாட்டிய கலைஞர்கள் பங்கேற்ற நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் வீணை, பரதநாட்டியம் ஆகிய கலை நிகழ்ச்சிகளை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து ரசித்தனர்.
நேற்று மஹா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு சிவாலயங்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள சிவன் கோயில்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு பிரார்த்தனையில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.