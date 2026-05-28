சென்னையில் பக்ரீத் பண்டிகை கோலாகல கொண்டாட்டம் - இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை

பக்ரீத் பண்டிகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் பன்னிரண்டாவது மாதமான 'துல் ஹஜ்’ஜின் 10ஆம் நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST

சென்னை: இன்று பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர்.

‘ஈகை திருநாள்’ என்று அழைக்கப்படும் பக்ரீத் பண்டிகை இன்று உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் பக்ரீத் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள பல்வேறு மசூதிகளில் அதிகாலை முதலே இஸ்லாமியர்கள் ஒன்று கூடி சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இறைவன் மீது கொண்ட அளவு கடந்த பக்தியின் காரணமாக தனது மகனை தியாகம் செய்ய துணிந்த இப்ராஹிம் நபியின் தியாகத்தை போற்றும் வகையிலும், சமூக நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையிலும் பக்ரீத் பண்டிகையானது ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் பன்னிரண்டாவது மாதமான ‘துல் ஹஜ்’ஜின் 10ஆம் நாளில் இப்பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இத்திருநாளில் இஸ்லாமியர்களின் அடிப்படை கடமைகளில் ஒன்றான ஹஜ் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்வதை ‘பக்ரீத்’ என்று கூறுவார்கள்.

இந்த ஆண்டு மே மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 17ஆம் தேதி மாலை துல் ஹஜ் மாதத்துக்கான பிறை தமிழகத்தில் தென்படாததால், இன்ஷா அல்லா மே மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை 19ஆம் தேதி அன்று துல் ஹஜ் மாத முதல் பிறை என்று இஸ்லாமிய ஷரியத் முறைப்படி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

சென்னையை பொறுத்தவரை, பள்ளிவாசல்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் உள்ள பெரிய மைதானங்களில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் ஒன்றாக கூடி இன்று அதிகாலை முதலே தொழுகையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி பெரிய மசூதி, ராயப்பேட்டை ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானம், பிராட்வேவில் உள்ள டான் பாஸ்கோ பள்ளி மைதானம், எம்.எம்.டி.ஏ முகமது சதக் பள்ளி வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்பில் தொழுகைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

குறிப்பாக, சென்னை பிராட்வேயில் உள்ள டான் பாஸ்கோ பள்ளி மைதானத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள், ஒன்றாக இணைந்து தொழுகையில் ஈடுபட்டது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த சில நாட்களாகவே சென்னையில் உள்ள பிரபல கடைவீதிகளில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடைகளை வாங்கத் திரண்டதால் கூட்டம் அலைமோதியது. பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

