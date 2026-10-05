பாலமேடு அருகே மழை வேண்டி ஆடு, கோழிகளை பலியிட்டு தடபுடல் விருந்து
வலையபட்டி, அரசம்பட்டி உள்ளிட்ட 5 கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் இந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட பின்னர், ஏராளமானோர் அசைவ விருந்தில் பங்கேற்றனர்.
Published : October 5, 2026 at 10:52 AM IST
மதுரை: பாலமேடு அருகே மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்கவும், உலக மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் வாழவும் வேண்டி, ஸ்ரீ சாத்தா கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பாரம்பரிய சிறப்பு வழிபாடு இந்த ஆண்டும் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
வலையபட்டி, அரசம்பட்டி, வி.புதூர், சல்லிக்கோடங்கிபட்டி, ராமகவுண்டன்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள 5-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஒருங்கிணைந்து, ஒவ்வொரு வருடமும் புரட்டாசி மாதத்தில் ஸ்ரீ சாத்தா சுவாமிக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான வழிபாடும் கிராம மக்களின் பங்கேற்புடன் நடைபெற்றது.
விவசாயத்தை பிரதான வாழ்வாதாரமாக கொண்ட இப்பகுதி மக்கள், போதிய மழை பெய்து கண்மாய், குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் நீர் நிரம்பி, விவசாயம் செழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஸ்ரீ சாத்தா சுவாமியை வழிபட்டனர். மேலும், உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நோய், துன்பங்கள் நீங்கி நலமும் வளமும் பெருக வேண்டும் என்றும் சிறப்பு பிரார்த்தனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த விழாவையொட்டி ஸ்ரீ சாத்தா சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு, சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இந்த வழிபாட்டு நிகழ்வில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு, சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
மேலும், பாரம்பரிய வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஆடுகள், கோழிகள், மற்றும் சேவல்கள் பலியிடப்பட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, வழிபாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களைக் கொண்டு கிராம மக்களுக்கு பாரம்பரிய முறையில் அசைவ விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
அப்போது கோயில் வளாகத்தில் பொதுமக்கள் அமர வைக்கப்பட்டு, அனைவருக்கும் அசைவ உணவு பரிமாறப்பட்டது. இந்த விருந்தில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மண்டலப் பூஜை நிறைவு - 5 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்
பல தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து வரும் இத்தகைய கிராமிய வழிபாடுகள், அந்தந்த பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையையும், விவசாயம் மற்றும் இயற்கையுடன் அவர்களுக்கு உள்ள நெருக்கமான தொடர்பையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
ஆண்டுதோறும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வழிபாடு நடத்தி, பின்னர் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து உணவு உண்பது கிராம மக்களின் ஒற்றுமையையும், சகோதரத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக அமைகிறது.