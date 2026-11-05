தீபாவளி 'பட்ஜெட்'டை பதம் பார்த்த விலைவாசி உயர்வு - பலகார இனிப்பை விடவும் கசப்பதாக பொதுமக்கள் வேதனை
தீபாவளியன்று கடவுள் வழிபாட்டிற்கு மக்கள் லட்டு, ஜிலேபி, ஜாங்கிரி, பூந்தி, பால்கோவா, அல்வா போன்ற ஸ்வீட்டுகளை வாங்குவார்கள். இவை அனைத்துமே விலை உயர்ந்ததால் ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 5, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:51 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
“எங்களுக்கு உள்ளூரில் விவசாய வேலை இல்லை. இதனால் வெளியூருக்கு வேலைக்கு செல்கிறோம். 350 ரூபாய் தான் சம்பளம் தருவார்கள். ஆனால் அரிசி, சர்க்கரை, எண்ணெய் என அனைத்து பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. தீபாவளி நேரத்தில் விலை உயர்ந்திருப்பது மிகவும் சங்கடமாக இருக்கிறது” என்கிறார் முக்கூடலைச் சேர்ந்த விஜயா.
தீபங்களின் திருநாளாம் தீபாவளி வந்து விட்டாலே நாடெங்கும் மகிழ்ச்சியும், புத்தாடை மணமும், பலகாரங்களின் தித்திப்பும் தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால், தற்போது ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் இல்லங்களில் இந்தத் தித்திப்பை விடவும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு என்ற கசப்பே மேலோங்கி உள்ளது. பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை கொண்டாட நினைக்கும் சாமானியர்களின் தலையில் விலைவாசி உயர்வு எனும் பெரும் சுமை விழுந்துள்ளது.
தீபாவளிப் பலகாரங்கள் செய்வதற்கு மிக முக்கியமான பொருட்களான சர்க்கரை, மைதா, கடலை மாவு, நெய் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் ஆகியவற்றின் விலை கடந்த சில வாரங்களாகவே விண்ணை தொட்டுள்ளன. இது போக, புத்தாடைகள், காய்கறிகள் மற்றும் பருப்பு வகைகளின் விலையேற்றமும் சாமானிய குடும்பங்களின் தீபாவளி பட்ஜெட்டை எகிற செய்துள்ளது.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை விவரம்
இன்றைய நிலவரப்படி, மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சன்னரக அரிசியின் விலை 26 கிலோ மூட்டை 1750 ரூபாயிலிருந்து 2000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளை சர்க்கரை 50 ரூபாயிலிருந்து 60 ரூபாய் ஆகவும், பாமாயில் லிட்டர் 130 ரூபாயிலிருந்து 150 ரூபாயாகவும், கடலை எண்ணெய் 230 ரூபாயிலிருந்து 250 ரூபாயாகவும், தேங்காய் எண்ணெய் லிட்டர் 270 ரூபாயிலிருந்து 300 ரூபாய் ஆகவும் விலை உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.
கடலை மாவு கிலோ 90 ரூபாயாகவும், நெய் 800 ரூபாயாகவும், டால்டா கிலோ 180 ரூபாயாகவும், சிறு பருப்பு கிலோ 130 ரூபாயாகவும், துவரம் பருப்பு கிலோ 160 ரூபாயாகவும், கருப்பு உளுந்து கிலோ 130 ரூபாயாகவும், வெள்ளை உளுந்து கிலோ 160 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல் காய்கறிகளை பொறுத்தவரை கத்தரிக்காய் கிலோ ரூ.80, தக்காளி கிலோ ரூ. 40, சின்ன வெங்காயம் ரூ. 160, பெரிய வெங்காயம் ரூ. 70 ரூபாய், பீன்ஸ் ரூ. 100, அவரை ரூ. 80, கேரட் ரூ. 60, உருளைக்கிழங்கு ரூ. 40 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன் விலை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இருந்ததோடு ஒப்பிடும் போது, கிட்டதட்ட இரு மடங்கு ஆகும்.
கடைகளிலும் ஸ்வீட், காரம் விலை உயர்வு
இதே போல் கடைகளிலும் இனிப்புகளின் விலை கிலோ 20 மூதல் 50 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. திருநெல்வேலி என்றாலே அல்வா தான் ஸ்பெஷல். குறிப்பாக, டவுனில் அமைந்துள்ள இருட்டுக்கடை அல்வா உலகப் புகழ் பெற்றது. ஆனால் இதன் விலை திடீரென 80 ரூபாய் வரை உயர்ந்து தற்போது கிலோ ரூ. 520-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல் பிற கடைகளிலும் கோதுமை அல்வா விலை 320 ரூபாயிலிருந்து 340 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மில்க் ஸ்வீட் விலை 450 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. கார வகைகளின் விலை 340 ரூபாயிலிருந்து 380 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
தீபாவளியன்று கடவுள் வழிபாட்டிற்கு மக்கள் லட்டு, ஜிலேபி, ஜாங்கிரி, பூந்தி, பால்கோவா, அல்வா போன்ற ஸ்வீட்டுகளை வாங்குவார்கள். இவை அனைத்துமே விலை உயர்ந்ததால் ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆடைகளின் விலையும் உயர்வு
தீபாவளி பண்டிகையின் மற்றொரு முக்கிய அங்கமான புத்தாடைகள் விலையும் இந்த ஆண்டு பெருமளவில் உயர்ந்துள்ளது. நூல் விலை உயர்வு மற்றும் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பு காரணமாக துணிகளின் விலை மிடில் கிளாஸ் மக்களின் கைமீறிச் சென்று விட்டது.
குறிப்பாக, ஜவுளி கடைகளில் 6 மாதங்களுக்கு முன்பு வரை ஆண்களுக்கு ரெடிமேட் சட்டைகள் குறைந்தபட்சம் 250 ரூபாயிலிருந்து கிடைத்தன. ஆனால் தற்போது 400 ரூபாய்க்கு குறைந்து ரெடிமேடு சட்டைகள் கிடைப்பதில்லை. அதே போல் பெண்களுக்கு சுடிதார் குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாய் முதல் 600 ரூபாயில் கிடைத்தது. ஆனால் தற்போது சுடிதார், சேலை, நைட்டி, பட்டுப்புடவை போன்றவற்றின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் தீபாவளி பண்டிகைக்காக போட்டு வைத்திருந்த பட்ஜெட் கடுமையாக எகிறியுள்ளது.
எகிறும் சாமானியர்களின் பட்ஜெட்
ஏழை மக்கள் ஆண்டுதோறும் தீபாவளிக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே பட்ஜெட் போடுவது வழக்கம். அதாவது புத்தாடைகள், இனிப்பு பலகாரங்கள் பட்டாசுகள் வாங்குவதற்கு எவ்வளவு செலவாகுமென்று பட்ஜெட் போட்டு வைப்பார்கள். கிராமங்களில் நடுத்தர மக்கள் குறைந்தபட்சம் 5 ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தீபாவளி பட்ஜெட் போடுவார்கள். ஆனால் இந்த ஆண்டு விலைவாசி உயர்வால் இந்த பட்ஜெட் 10 ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளதாக கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து முக்கூடலை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி விஜயா கூறுகையில், "எங்கள் ஊர் குளத்தில் தண்ணீர் நிரம்பாததால் உள்ளூரில் விவசாய வேலை இல்லை. இதனால் வெளியூருக்கு வேலைக்கு செல்கிறோம். அங்கு 350 ரூபாய் தான் சம்பளம் தருவார்கள். இந்த சம்பளம் எங்களுக்கு போதாது. மேலும் அரிசி, சீனி, ஆயில் என அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. தீபாவளி நேரத்தில் விலை உயர்ந்திருப்பது மிகவும் சங்கடமாக இருக்கிறது.
காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு முன்பு 200 ரூபாய் கொண்டு செல்வோம். இப்போது 500 ரூபாய் கொண்டு சென்றால் தான் காய்கறி வாங்க முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. கத்திரிக்காய், தக்காளி எல்லாம் விலை கூடி விட்டது. வெங்காயம் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு விலை கூடியிருக்கிறது.
புது துணிகளின் விலையும் கூடியுள்ளது. வழக்கமாக இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு வெடி, துணி வாங்கி விடுவோம். ஆனால் இந்த ஆண்டு இப்போது வரை எதுவும் வாங்கவில்லை. இனிமேல் தான் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க வேண்டும். போன வருடம் தீபாவளிக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்தோம். இந்த ஆண்டு 8 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.
விலைவாசி உயர்வால் மாத சம்பளம் வாங்குபவர்கள் ஓரளவுக்கு சமாளித்து விடுவார்கள். அன்றாடம் கூலி வேலைக்கு செல்லும் எங்களைப் போன்றவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
அரசு விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
இது குறித்து பாளையங்கோட்டையை சேர்ந்த ஜான் செல்வகுமார் கூறுகையில், “தீபாவளி கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் அரிசி, சீனி, ஆயில் போன்ற பொருட்களின் விலை கூடியுள்ளது. இதனால் ஸ்வீட் விலையை உயர்த்தி உள்ளனர். 400 ரூபாய்க்கு விற்பனையான ஸ்வீட்டை தற்போது 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள். சில கடைகளில் 600 ரூபாய்க்கு விற்ற ஸ்வீட் விலை 800 முதல் 1000 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஏழை எளிய மக்கள் ஸ்வீட் வாங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே மக்களின் பொருளாதாரம் பெரிய அளவில் உயரவில்லை. விலைகள் உயர்ந்தாலும் சம்பளம் உயரவில்லை. அன்றைய நிலைமைக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியவர்கள் 100 ரூபாய் மிச்சம் பிடித்தார்கள். ஆனால் இன்று 40,000 ரூபாய் மாத சம்பளம் வாங்கினாலும் 1000 ரூபாய் கூட மிச்சம் பிடிக்க முடியவில்லை. எனவே அரசு விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.
தீபாவளி என்பது வெறும் கொண்டாட்டம் மட்டுமல்ல, அது குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான திருநாள். ஆனால், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு ஏழை எளிய மக்களின் இந்த எளிய மகிழ்ச்சியை கசப்பாக மாற்றி வருகிறது என்றும் சாமானியர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.