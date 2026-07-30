ஒரே வாரத்தில் 781 சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகளை கைது - தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிரடி
மாநிலம் முழுவதும் பொது ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கும், பொதுமக்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள் மற்றும் சமூக விரோதிகளுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரே வாரத்தில் 781 பேர் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவின்படி, மாநிலம் முழுவதும் சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள், சரித்திரப்பதிவேடு அல்லாத குற்றவாளிகள், குற்ற குணம் கொண்டவர்கள், குற்றச் சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் தலைமறைவு குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக அண்மைக் காலமாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் கடந்த ஒரே வாரத்தில் 781 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கும் நோக்கில் காவல்துறை மேற்கொண்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில், 'ஜூலை 22 முதல் ஜூலை 28 வரை ஒரு வார காலத்தில் சரித்திரப்பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் குற்றகுணத்தார் மீது மாநிலம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகளை தமிழ்நாடு காவல்துறை மேற்கொண்டது.
இந்த நடவடிக்கைகளின் போது 24 ஆயிரத்து 574 சரித்திரப் பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் குற்ற குணமுள்ளவர்கள் தணிக்கை செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட 781 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.
மேலும், சிறப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் ஜூலை 22 முதல் ஜூலை 28 வரை மொத்தம் 1,967 பிணையில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பிணையில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகளை நிறைவேற்றுதல் மற்றும் தலைமறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கான தீவிர முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாநகர காவல் ஆணையாளர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு, சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள், குற்ற குணத்தார், தொடர் குற்றவாளிகள் மற்றும் சமூக விரோதிகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், வழக்கமான சோதனைகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் தீவிரக் கண்காணிப்பு மூலம் குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கவும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள், கண்காணிப்பு பணிக்கான ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்தியுள்ளதுடன், காவல்துறையின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தி பிடியாணைகள் நிறைவேற்றுதலை அதிகரித்து, தொடர் குற்றவாளிகள் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கிற்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளவர்களை குறிவைத்து நடவடிக்கை எடுக்க உதவியுள்ளன.
இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் பொது ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கும், பொதுமக்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் மேற்சொன்ன சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகள் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.