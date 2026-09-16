ETV Bharat / state

டெங்கு பாதிப்பை கண்காணிக்க சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம் - பொது சுகாதாரத் துறை அறிவிப்பு

அரசு மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தனியாக டெங்குக்கு சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது என்று பொது சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டெங்கு பாதிப்பை கண்காணிக்க சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து இந்த ஆண்டு இதுவரை 15,933 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் கொசு உற்பத்தியும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் அதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறப்பு அதிகாரிகளை பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகம் அமைத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை பருவக்காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய காய்சல் பாதிப்புகளை சரிசெய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. கோடைக்காலத்தில் தொடங்கிய வெப்பம் பாதிப்பான எல்நினோ ஆண்டு என்பதால் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. பருவமழையும் பரவலாக பெய்து வருகிறது. இதனால் காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அதனைத் தடுப்பதற்கு முகாம் போட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன்படி, அரசு மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தனியாக டெங்குக்கு சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் டெங்கு பாதிப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள சிறப்பு அதிகாரிகளை தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை நியமனம் செய்துள்ளது. 45 சுகாதார மாவட்டத்திற்கு தனித்தனி சிறப்பு அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொள்ள நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு: பொதுமக்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் 2,000 பாஸ்கள் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இந்த சுகாதாரத்துறை சிறப்பு அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு சென்று டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை கண்காணிக்க வேண்டும். மேலும் தினசரி ஏற்படும் நோய் பாதிப்பை கண்காணித்து கொசு உற்பத்தியை தடுக்க ஒருங்கிணைந்து நடவடிக்கை மெற்கொள்வதுடன், புழு பரிசோதனைகள், ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SPECIAL OFFICERS APPOINTED
DENGUE VIRUS
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
டெங்கு வைரஸ் பாதிப்பு
DENGUE VIRUS HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.