துணை நடிகர் சரண்ராஜ் வழக்கில் விசாரணை அதிகாரி மாற்றம் - உயர் நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தகவல்
புதிய விசாரணை அதிகாரி மூலம் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஒரு மாதம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் கோரப்பட்டது.
Published : November 13, 2026 at 8:20 PM IST
சென்னை: துணை நடிகர் சரண்ராஜ் வழக்கில் உதவி ஆணையர் ஆரோக்கிய ரவீந்திரன் புதிய விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் மலையனூரை சேர்ந்த துணை நடிகரான சரண்ராஜ், இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கிய அசுரன், வடசென்னை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர், சென்னை மதுரவாயலில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 7 ஆம் தேதி வடபழனி ஆற்காடு சாலையில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற போது அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியதில் சரண்ராஜ் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து விசாரித்த கிண்டி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், காரை ஓட்டி வந்த சாலிகிராமத்தைச் சேர்ந்த துணை நடிகர் பழனியப்பன், உடன் பயணித்த துரைராஜ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், விபத்தில் தனது மகன் உயிரிழக்கவில்லை என்றும், திட்டமிட்டு காரை மோத விட்டு தனது மகனை கொலை செய்துள்ளதாகக் கூறி சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மாள் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை 16-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம், "குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை காப்பாற்றும் நோக்கத்தில் சம்பவத்தை வெறும் விபத்தாக சித்தரித்து சட்டத்தையும், நீதிமன்றத்தையும் தவறாக வழிநடத்த விசாரணை அதிகாரி முயன்றுள்ளார். எனவே நேர்மையான அதிகாரி ஒருவரை நியமித்து, மறு விசாரணை செய்து 60 நாள்களில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டிருந்தது.
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இந்த வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய்பாபா முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, துணை நடிகர் சரண்ராஜ் மரண வழக்கில் புதிய விசாரணை அதிகாரியாக, உதவி ஆணையர் ஆரோக்கிய ரவீந்திரனை நியமித்துள்ளதாகவும், புதிய விசாரணை அதிகாரி மூலம் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஒரு மாதம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் கோரப்பட்டது.
இதை ஏற்றுக்கொண்டு விசாரணையை டிசம்பர் 18- ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்த நீதிபதி, அன்றைய தினம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.