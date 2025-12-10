ETV Bharat / state

விளாச்சேரி ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள்: சீன இறக்குமதியை தடை செய்ய கைவினை கலைஞர்கள் கோரிக்கை!

மதுரை விளாச்சேரியில் கைவினை கலைஞர்களின் கைவண்ணத்தில் விறுவிறுப்பாக கிறிஸ்துமஸ் குடில் செட் பொம்மைகள் தயாராகி வருகின்றன.

விளாச்சேரி ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 8:43 PM IST

By இரா சிவக்குமார்

தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளது. இயேசுபிரான் பிறந்த நாளை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் குடில்கள் அமைத்து கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர். கைவினை கலைஞர்களால் குடில்களில் வைக்கப்படும் 18 வகையான பொம்மைகளின் தயாரிப்பும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இவைகளுடன் குடிகளில் அழகாக அலங்கரிக்கப்படுகிறது.

இந்த பொம்மைகளைத் தயாரிக்கும் பணிகள் மதுரை மாவட்ட விளாச்சேரி கிராமத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொம்மைகளால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி இருப்பதாக இந்த பொம்மைகளைத் தயாரிக்கும் கைவினைக் கலைஞர்கள் வருந்துகின்றனர்.

பொம்மை தயாரிப்பில் விளாச்சேரி கிராமம்

மதுரையில் இருந்து திருமங்கலம் செல்லும் சாலையில் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி அருகே வலதுபுறம் பிரிந்து செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது விளாச்சேரி. இங்கு தயாராகும் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள், விநாயகர் சிலைகள் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் குடில் பொம்மைகள் மிகவும் புகழ்பெற்றவையாகும்.

விளாச்சேரி கிராமம் நுழைவு பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பெயர் பலகை. (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் 200 குடும்பங்கள் இந்தக் கைவினை தொழிலை நம்பி வாழ்கின்றன. 500க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொழிலை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சார்ந்து வாழ்கின்றனர். நீண்ட நாட்களாக தங்களது கிராமத்தை கைவினை கலைஞர்கள் கிராமமாக அறிவிக்க கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

தற்போது கிறிஸ்துமஸ் காலம் என்பதால் அதற்கான பொம்மைகள் தயாரிப்பு பணியில் மொத்த கிராமமும் இயங்கி வருகிறது. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாளை நினைவுபடுத்தும் விதமாக மாட்டுத் தொழுவில் அன்னை மரியாள், வளர்ப்பு தந்தை யோசேப்பு, தேவதூதர்கள், ஆடு மேய்ப்பவர்கள், ஞானிகள், செம்மறி ஆடு, மாடு, கழுதை போன்ற விலங்குகளுடன் இயேசு குழந்தையாக இருக்கும் காட்சியை தத்ரூபமாக வடித்த பொம்மைகளை ஒரு செட்டாக உருவாக்கி விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகின்றனர்.

விளாச்சேரி ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள் தயாரிப்புப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. (ETV Bharat Tamil Nadu)

விளாச்சேரி கிராமம் முழுவதும் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட கலைக்கூடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில கலைக்கூடங்களில் மட்டுமே கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அங்கு பெரும்பாலும் பெண்களே பணி செய்கின்றனர்.

மக்களுக்கு விருப்பமான பொம்மை எது?

விளாச்சேரி கிராமத்தின் மூத்த கைவினை கலைஞரும், கல்பனா ஆர்ட்ஸ் கலைக்கூடத்தின் நிறுவனருமான ராமலிங்கம் கூறுகையில், “களிமண், காகிதம் மற்றும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பொம்மைகளை கடந்த 50 ஆண்டுகளாக செய்து வருகிறோம். தொடக்கத்தில் கடவுள் சார்ந்த சிலைகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம். வெளிநாடுகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லும் வகையில் இலகுவானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் காகிதத்தில் பொம்மைகளை செய்யத் தொடங்கினோம். பின்னர் சீனாவில் இருந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பொம்மைகள் வரத் தொடங்கியதும் அதற்கு போட்டியாக நாமும் தயாரிக்க ஆரம்பித்தோம்,” என்றார்.

விளாச்சேரி ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகளை செய்யும் கைவினை கலைஞர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். (ETV Bharat Tamil Nadu)

“பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் கிறிஸ்தவம் சார்ந்த பொம்மைகளையே மக்கள் அதிகம் விரும்பினர். இதனால் தற்போது 150 குடும்பங்கள் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பொம்மை தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த கிறிஸ்தவ பொம்மைகள் 18 பொம்மைகள் கொண்ட ஒரு செட் ஆகும். இதனை ‘கிறிஸ்துமஸ் குடில் செட்’ என்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் விற்பனை குறைவாக இருந்தாலும் கேரளா, கர்நாடகா, கோவா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம்,” எனவும் அவர் கூறினார்.

அவர் மேலும், “விநாயகர் சதுர்த்தியின் போது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக களிமண் மூலமாக மட்டுமே சிலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள் வீடுகளில் வைத்து ஆராதிக்கப்படுவதால் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் கலவையில் செய்து தருகிறோம். தேவாலயங்களுக்கான பெரிய சிலைகளும் (ஒரு அடி முதல் ஆறு அடி வரை) தயாரித்து தரப்படுகின்றன,” என்றார்.

கடைகளுக்கு கொடுப்பதற்காகவும், வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்காகவும் விளாச்சேரி பொம்மைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தொழிலை கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரப்பர் மோல்டுகளில் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் களிமண் ஊற்றி பொம்மைகளை உருவாக்கி விற்பனை செய்கின்றனர். இதற்கான ரப்பர் மோல்டுகளையும் இவர்களே உருவாக்குகின்றனர்.

சீன பொம்மைகளை தடை செய்க

மதர் ஆர்ட்ஸ் கலைக்கூடத்தின் நிறுவனர் கவிதா கூறுகையில், “கிறிஸ்துமஸ் குடில் செட்டுக்கான பொம்மைகள் எங்கள் கலைக்கூடத்தில் தயாராகின்றன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக விற்பனை குறைந்துள்ளது. சந்தையில் சீன பொம்மைகள் அதிகம் வருவதால் போட்டி கடுமையாக உள்ளது. சீன பொம்மைகளை தடை செய்து, நாங்கள் தயாரிக்கும் பொம்மைகளுக்கு அரசுகள் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். குறைந்த விலையில் மின்சாரம் வழங்கி, இந்த தொழிலை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,” எனக் கூறினார்.

மதர் ஆர்ட்ஸ் கலைக்கூடத்தின் நிறுவனர் கவிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இங்கு கலைக்கூடங்களில் மூன்றிலிருந்து 15 பெண்கள் வரை வேலை செய்கின்றனர். சுமார் 200 முதல் 300 பெண்கள் இந்த தொழிலை சார்ந்து வாழ்கின்றனர். அவர்களுக்கு ரூ.200 முதல் ரூ.350 வரை கூலி வழங்கப்படுகிறது. நவராத்திரி, விநாயகர் சதுர்த்தி, கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் கூடுதலாக கூலி வழங்கப்படுகிறது.

பெண் கலைஞர்களுக்கு அரசு உதவ வேண்டும்

கைவினைப் பெண் கலைஞர் முருகேஸ்வரி கூறுகையில், “இதனை குடிசைத் தொழிலாக மேற்கொண்டு வருகிறோம். பொம்மைகளின் விற்பனை அதிகரித்தால் எங்களது கூலியும் அதிகரிக்கும். அதற்கான வழிவகை அரசுகள் செய்ய வேண்டும். கடந்தாண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொம்மைகள் விற்பனையாகவில்லை; இவ்வாண்டு அவ்வாறு நடக்கக் கூடாது,” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

கைவினைப் பெண் கலைஞர் முருகேஸ்வரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
விளாச்சேரி களிமண் பொம்மைகளுக்கு 2025 மார்ச் மாதம் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைத்தது. களிமண், காகிதக்கூழ் மற்றும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் மூலம் உருவாக்கப்படும் பொம்மைகள் ஆண்டிற்கு சுமார் ரூ.10 கோடி வருவாய் ஈட்டிக் கொடுக்கின்றன. எனவே, விளாச்சேரி கைவினை கலைஞர்களின் தேவைகளை அறிந்து அதை நிறைவேற்றுவது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கடமையாகும்.

