தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தோடு தொடர்பா? தஞ்சையில் 6 பேரின் வீடுகளில் அதிரடி சோதனை
சுமார் 5 மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனையில் பென் ட்ரைவ், டேப் டாப், மத புத்தகங்கள் கைப்பட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 10:19 PM IST
தஞ்சாவூர்: தடை செய்யப்பட்ட கிளாபத் இயக்கத்தோடு தொடர்பில் உள்ளார்களா என்பது குறித்து தஞ்சாவூரில் 6 பேரின் வீடுகளில் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் சோதனை நடத்தினர்.
தஞ்சை கீழவாசல் பகுதியில், தடை செய்யப்பட்ட கிளாபத் இயக்கத்துடன் சிலர் தொடர்பில் இருந்து வருவதாக, சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவுக்கு ரகசிய தகவல் வந்துள்ளது. இதன் பேரில் தஞ்சை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்று, சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு டிஎஸ்பி சார்லஸ் மேற்பார்வையில் 6 பேரின் வீடுகளில் இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
குறிப்பாக, தஞ்சை கீழவாசல் எஸ்.என்.எம் நகரை சேர்ந்த ஜாகீர் உசேன் மற்றும் அவரது சகோதரர் அப்துல் வர்க்கீஸ், காவேரி நகரை சேர்ந்த உமர் முக்தார் மற்றும் அவரது சகோதரர் யாசர் அப்துல், கீழவாசல் ராமசாமிபேட்டையை சேர்ந்த சம்சுதீன் மற்றும் ஷேக் பரீத் ஆகியோரின் வீடுகளில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது. சுமார் 5 மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனையில் பென் ட்ரைவ், டேப் டாப், மத புத்தகங்கள் கைப்பட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்து உமர் முக்தார் கூறுகையில், "6 பேரின் வீட்டுகளில் சோதனை நடத்தினர். மதம் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களை மட்டும் எடுத்து கொண்டனர். மேலும், செல்போன், பென் ட்ரைவ் உள்ளிட்டவற்றையும் போலீசார் எடுத்து சென்றனர். நாங்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்களை சீர் செய்து வருகிறோம். முஸ்லிம்கள் மீது தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக இந்த சோதனை உள்ளது" என்று தெரிவித்தனர்.