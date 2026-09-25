ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கு; காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரிடம் 5 மணி நேரம் விசாரணை
ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக ரஞ்சன் குமார் நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் வெளியிட்ட தகவல்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் காணொளி ஆதாரங்கள் குறித்தும் விசாரணை அதிகாரிகள் விரிவாக கேட்டறிந்தனர்.
Published : September 25, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரிடம் 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், அவர் கடந்த மாதம் போலீசார் கைது செய்யப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் சிலரை போலீசார் அடுத்தடுத்து கைது செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் சுதந்திரமான விசாரணை நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், ஐஜி தலைமையில் உயர்மட்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், இந்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி ரஞ்சன் குமார் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அப்போதைய சென்னை கூடுதல் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சாந்தி அளித்த தகவல்கள் மற்றும் அது தொடர்பான காணொளி ஆதாரங்கள் குறித்து காவல்துறையினரிடம் தகவல் தெரிவித்ததுடன், காணொளி ஆதாரங்களையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்பியதாக ரஞ்சன் குமார் கூறியிருந்தார்.
இந்த புகார் அளிக்கப்பட்ட பின்னரும் சுமார் 4 மாதங்களாக காவல்துறை தரப்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை ரஞ்சன் குமார் முன்வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் காணொளி ஆதாரங்களை நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் ரஞ்சன் குமாரை விசாரணைக்கு அழைத்து வழக்கு தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை கேட்டறிந்தனர். சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விசாரணை 5 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்றது.
விசாரணையின் போது பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சாந்தி, ரஞ்சன் குமாருக்கு எவ்வாறு அறிமுகமானார், அவரிடம் இந்த வழக்கு தொடர்பான தகவல்கள் எப்போது வந்தன, காணொளி ஆதாரங்கள் ரஞ்சன் குமாரிடம் எவ்வாறு கிடைத்தன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், அப்போதைய கூடுதல் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்த தேதி, புகார் எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கப்பட்டதா, புகார் தொடர்பான தகவல்கள் எந்த அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டன எனத் தொடர்ந்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்.
இதைத்தொடர்ந்து காணொளி ஆதாரங்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எந்த வழியில் அனுப்பப்பட்டன, அவை எந்தெந்த அதிகாரிகளுக்கு பகிரப்பட்டன, காவல்துறையினரைத் தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் அந்த காணொளிகள் அனுப்பப்பட்டன என்பதும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக ரஞ்சன் குமார் நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் வெளியிட்ட தகவல்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் காணொளி ஆதாரங்கள் குறித்தும் விசாரணை அதிகாரிகள் விரிவாக கேட்டறிந்தனர். விசாரணையின் போது எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ரஞ்சன் குமார் அளித்த பதில்கள் வாக்குமூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.