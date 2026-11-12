ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளில் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் - சிறப்பு புலனாய்வு குழு தகவல்
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணிக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகள் விசாரணையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.
Published : November 12, 2026 at 4:05 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணிக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக, சிறப்பு புலனாய்வு குழு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிராக 8 போக்சோ வழக்குகளும், தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக 1 வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்கை மூடி மறைத்ததில், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் தொடர்பு இருப்பதாலும், லட்சக்கணக்கில் பணம் கைமாறி இருப்பதாலும் இந்த வழக்குகளின் விசாரணையை சிபிஐ-க்கு மாற்றக் கோரி வாராகி மற்றும் எம்.எல்.ரவி ஆகியோர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
மேலும் வழக்கு தொடர்பான வீடியோக்கள் ஊடகங்களில் வெளியானது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி துளிர் அறக்கட்டளை சார்பிலும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்குகள், நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சிறப்பு புலனாய்வு குழு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "வீரமணிக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், மற்ற வழக்கில் 10 நாள்களில் குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்படும்.
மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள முக்கிய நபரான எஸ்.ஆர்.எம்.யூ கன்னையாவின் மகன் பிரகாஷ் தலைமறைவாக உள்ளார். அவரது முன் ஜாமீன் மனு நவம்பர் 16 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது. பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது.
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மேலும் இந்த வழக்கின் தீவிரத்தை கருதி, சிறப்பு புலன் விசாரணைக்கு தரப்பில் ஆஜராக மூன்று சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமித்து கடந்த 6 ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
மேலும், "அரசின் சிறப்பான செயல்பாடு காரணமாக சூலூர் சிறுமி வழக்கில் நவம்பர் 16-ம் தேதி கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது" என தெரிவித்தார். இதனை பதிவு செய்த நீதிபதி, வழக்குகளின் விசாரணையை நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.