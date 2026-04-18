ETV Bharat / state

தவெக தேர்தல் அறிக்கை அனைத்து மக்களிடமும் சென்று சேர்ந்துள்ளது; இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் பிரத்யேக பேட்டி

ஒவ்வொருவரின் வீட்டில் வேட்பாளர்கள் நின்றால் எப்படி உபசரிப்பார்களோ அந்த உபசரிப்பை மக்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்று தவெக நிர்மல்குமார் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கையானது பிற கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கையை காட்டிலும் மக்களிடம் அதிகமாக சென்று பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளதாக அக்கட்சியின் இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக அக்கட்சியின் இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் போட்டியிடுகிறார். தனது பரபரப்பான பரப்புரைக்கு மத்தியில் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அவர் சிறப்பு நேர்காணல் வழங்கினார். அதன் விவரம் பின்வருமாறு:-

கேள்வி: தேர்தல் பரப்புரை எவ்வாறு செல்கிறது?

பதில்: நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் களத்தில் எங்களுக்கான ஆதரவு பெருகிக்கொண்டே செல்கிறது. அனைத்து தரப்பு மக்களும் வாழ்கிற ஒரு பகுதி திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதி. இந்த தொகுதியில் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனால் அந்த கிராமங்கள் ஆங்காங்கே பரவலாக அமைந்திருப்பதால் சாலை, குடிநீர், கழிவுநீர் கால்வாய் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இந்த கிராமங்களில் செய்து தரப்படவில்லை. ஆனால் இவை அனைத்துமே இங்குள்ள மக்களின் பிரதான தேவையாக இருக்கிறது.

இப்போது பரப்புரைக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கு செல்லும்போதும் அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை கேட்டு, அவற்றை குறிப்பு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். மேலும், இவற்றையெல்லாம் எவ்வாறு நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என கிராம மக்களுக்கு உறுதி அளித்துள்ளோம். ஒவ்வொரு நாளும் களம் எங்களுக்கு சாதமாக அமைந்து கொண்டிருப்பதை எங்களால் உணர முடிகிறது.

கேள்வி: பொதுமக்கள் உங்களை எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள்?

பதில்: போகிற இடங்களிலெல்லாம் மக்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கிற வரவேற்பு மிகுந்த உற்சாகம் அளிக்கிறது. அவர்கள் வீட்டிற்கு விருந்தாளி வந்ததை போன்று எங்களை உபசரிக்கின்றனர். என்னை மட்டுமல்ல; எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் அனைவரையும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அப்படித்தான் பொதுமக்கள் வரவேற்று உபசரிக்கிறார்கள்.

கேள்வி: தவெக தேர்தல் அறிக்கை வெளியான பிறகு மக்களின் பார்வை எப்படி இருக்கிறது?

பதில்: அரசு ஊழியர்கள், காவலர்கள், விவசாயிகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் என அனைத்து தரப்பிலும் எங்கள் தேர்தல் அறிக்கைக்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகளை பொதுமக்கள் பெரும்பாலும் படித்திருக்கமாட்டார்கள். அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை பொறுத்தவரை, அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை, களத்திலேயே இல்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இவர்களது தேர்தல் அறிக்கை மக்களிடம் செல்லவே இல்லை.

ஆனால் தவெக தேர்தல் அறிக்கைக்காக மக்கள் அனைவரும் காத்திருந்தனர். அறிக்கை வெளியான அன்று அரசு ஊழியர்கள், காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பலர் என்னிடம் பேசினர். தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் கொடுத்துள்ள உறுதிமொழிகள் அனைத்தும் 100% நிறைவேற்றப்படும் என்பது அனைத்து தரப்பினருக்கும் தெரியும். பொதுமக்களும் எங்கள் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கேள்வி: தவெக தலைவர் விஜய் பரப்பரைக்காக மதுரைக்கு எப்போது வருகிறார்?

பதில்: எங்களுக்கு பல இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்ள அனுமதி கிடைக்கவில்லை. மேலும் இப்போது மிகவும் குறைந்த நாட்களே இருக்கின்றன. எனவே சூழ்நிலையை பொறுத்து சரியான நேரம் அமையும் என நினைக்கிறேன்.

TAGGED:

CTR NIRMAL KUMAR
TVK ELECTION CAMPAIGN
TN ELECTION
சிடிஆர் நிர்மல் குமார்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.