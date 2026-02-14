ஆரியர்களுக்கு முன்பே அறிவியலிலும் வானியலிலும் தமிழர்கள் சிறந்திருந்தனர்: தமிழ் அறிஞர் ம.சோ. விக்டர்
தமிழர்களின் அறிவியல், வானியல் அறிவு குறித்து யாரும் ஐயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனைப் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை எல்லோரும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழறிஞர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : February 14, 2026 at 4:27 PM IST
மதுரை: ஆரியர்கள் வருவதற்கு 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவியலிலும், வானியலிலும் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கியதாக தமிழ் அறிஞர் ம.சோ. விக்டர் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழர் தேசிய நடுவம் என்ற அமைப்பின் சார்பில் தை மாதத்தை தமிழரின் வரலாற்று மாதம் என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டாடும் விதமாக 'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' தொடக்க விழா அண்மையில் மதுரையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற தமிழறிஞர் தக்கார் ம.சோ விக்டர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு நேர்காணல் வழங்கினார்.
தமிழ் வளர்த்த அறிஞர்கள்
"கடந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து தேவநேய பாவாணர் காலம் வரையில் மறைமலை அடிகள், கி.வா.ஜ., ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, தேவநேயப் பாவாணர், அண்ணல் தங்கோ போன்றோர் தமிழை உயரத்தில் தூக்கி நிறுத்தினார்கள். ஆனால் பாவாணரின் மறைவுக்குப் பிறகு, அதை தாங்கிப் பிடிப்பதற்கு யாரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். பாவாணர் காலம் முடிவுற்றபோது திராவிடர்களின் ஆட்சி தொடங்கியது. அவரது பெயரை வைப்பதற்குக்கூட பல போராட்டங்களை நடத்த வைத்தார்கள். இன்றும் ‘தேவநேய பாவாணர’ நூலகம் என்ற பெயரை தேடி கண்டுபிடிக்கும் நிலையில் தான் உள்ளது. திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் தமிழ் இன்னும் நசுக்கப்பட்டு சீரழியுமே தவிர வளராது.
இன்றைக்கு தமிழரின் முன்பாக ஏராளமான சிக்கல்கள் உள்ளன. மதுரையே தமிழர்களுக்கு சொந்தமில்லை என்கிறார்கள். பாண்டியர், மதுரா ஆகியவை சமஸ்கிருத சொல் என்கிறார்கள். ஆனால் இறையனார் அகப்பொருள் உரையில் தென்மதுரையில் முதல் தமிழ்ச் சங்கம் நடைபெற்றதாக செய்தி உள்ளது.
தையா? சித்திரையா?
கடந்த 1870ஆம் ஆண்டு மோனியர் வில்லியம்ஸ் என்ற வெளிநாட்டு சமஸ்கிருத அறிஞர், மூன்று லட்சம் சமஸ்கிருத சொற்கள் அடங்கிய பெரும் அகராதி ஒன்றை வெளியிட்டார். அவர், “ஆரியர்கள் இங்கு வருவதற்கு ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பாகவே, இந்தியாவில் வாழ்ந்த பழங்குடிகள் நாட்காட்டியை கண்டுபிடித்து அதை நடைமுறைப்படுத்தியதோடு, வானியல் அறிவும் கொண்டவர்களாக திகழ்ந்தனர்” என்றார்.
சித்திரை முதல் நாள் தான் ஆண்டில் முதல் நாள் என ஆரியர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் என்று யார் சொன்னது? தை ஒன்று தான் ஆண்டின் முதல் நாள் என்பதை வாதத்திற்கு ஏற்றுக்கொண்டால், சங்க இலக்கியங்களில் மேழத்தை (ஏர்க்கால்) அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆண்டு கணித்துள்ளார்களே அதை எப்படி பார்ப்பது? ஆனால் தொல்காப்பியர் ஆவணி மாதம் தான் ஆண்டின் முதல் மாதம் என்கிறார். அப்படியானால் யார் கூறுவதை நம்புவது? அது ஆவணியாக சித்திரையாக தையாக இருந்தால் என்ன?
தமிழனை மிஞ்சிய வானியல் அறிஞர்கள் யாரும் இருந்ததில்லை. இந்த மூன்று மாதங்களையும் தமிழர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். குமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவணியையும், நடு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் சித்திரையையும், வட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் தை மாதத்தையும் ஆண்டின் முதல் மாதமாக கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான சான்றுகள் நம்மிடம் உண்டு.
தமிழர்களின் வானியல் அறிவு
கிமு 130 இல் தாலமி என்ற கிரேக்க அறிஞர் அல்மாகஸ்ட் என்ற தனது நூலில் 13 விண்மீன் தொகுப்புகள் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே நமது முன்னோர்கள் 27 விண்மீன் கூட்டங்களை கண்டுபிடித்து அதற்கு பெயர் கூட வைத்து விட்டார்கள். இரவில் இந்த விண்மீன் கூட்டங்களை ஆய்வு செய்து ஒவ்வொரு தொகுதியாக கணக்கிட்டு அவற்றை கோடு போட்டு இணைத்தால் கிடைக்கும் உருவங்களை வைத்து அவற்றுக்கு பெயர் வைத்தார்கள். தமிழர்களின் அறிவியல், வானியல் அறிவு குறித்து யாரும் ஐயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனைப் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை எல்லோரும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மக்களை பாடிய இலக்கியங்கள்
உலக இலக்கியங்களில் காணப்படாத மாபெரும் விளக்கங்கள் அனைத்தும் சங்க இலக்கியங்களில்தான் உள்ளன. கிரேக்கர்கள், சுமேரியர்கள், பாபிலோனியர்கள், எகிப்தியர்கள், எபிரெயர்கள் எழுதிய நூல்களை வாசித்தால் தான் நமது சங்க இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்க்கையை மட்டுமே பகிர்ந்து இருப்பதை உணர முடியும். அவர்களின் இலக்கியங்கள் அனைத்தும் மன்னர்களை பற்றி மட்டுமே பேசி உள்ளன. நம்முடைய புலவர்கள் அனைவரும் மக்களைப் பற்றிதான் சிந்தித்தார்கள்.
அண்மையில் கூட திருப்பரங்குன்றம் குறித்து சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. திருப்பரங்குன்றம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் தெரியுமா? 'பரன்' என்ற சொல்லுக்கு சிவன் என்று பொருள். 'பரை' என்ற சொல்லுக்கு உமையவள் என்று பொருள். நாமெல்லாம் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எனும் பொருளில்தான் பரம்பரை என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஆக அது சிவனுடைய மலை. அது எப்படி முருகனுக்கு சொந்தமானது?
பாரதப் போர்
சேரன் பெருஞ்சோற்று உதியன் மகாபாரதத்தில் போரிட்ட இரண்டு படைகளுக்கும் உணவளித்தான். இது புறநானூற்றில் இரண்டாவது பாடலில் உள்ளது. இங்கிருந்து கட்டுச்சோறு கட்டிக் கொண்டு போய் டெல்லியில் உள்ள அஸ்தினாபுரத்தில் சோறு போட்டானா? ஒன்று இந்தச் செய்தி தவறாக இருக்க வேண்டும் அல்லது புறநானூற்று பாடல் தவறாக இருக்க வேண்டும்.
‘பாரதப்போரில் வீரர்களுக்கு உணவிட்டவன் சேர மன்னன் பெருஞ்சோற்று உதியன்’ என்ற செய்தி புறநானூற்று பாடலில் வருகிறது. ஆனால், கி.மு.1500-1400க்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் பாரதப்போர் நடந்திருக்கலாம் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். அப்படியானால் சங்க காலத்தின் காலப் பழமை எது? வையாபுரி பிள்ளை போன்ற தமிழ் அறிஞர்கள் தொல்காப்பியம் கி.பி.11ஆம் நூற்றாண்டு என்கின்றனர். ஆகையால் இலக்கியங்களை தமிழை நீங்கள் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் உண்மையை உணர முடியும்" என்றார்.