அமித்ஷாவிடம் ரூ.1,000 கோடி வாங்கிக் கொண்டு அரசியலில் நடிக்கிறார் விஜய் - சபாநாயகர் அப்பாவு விமர்சனம்

ஓபிஎஸ் சபாநாயகர் ஆவது முதல்வரின் விருப்பம் என அப்பாவு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு பிரத்யேக பேட்டி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 3:47 PM IST

- இரா. மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: விஜய் இதுவரை சினிமாவில் நடித்தார். இப்போது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு அரசியலில் நடிக்கிறார். அதற்காக அதானி அவருக்கு ஒரு தனி விமானம் வழங்கியுள்ளார் என சபாநாயகர் அப்பாவு விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் இறுதிகட்ட பரப்புரையில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அப்பாவு தனது தொகுதி முழுக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவை தலைவராக இருந்து வரும் அப்பாவு, திமுகவின் நட்சத்திர வேட்பாளராகவும் அறியப்படுகிறார். தேர்தல் கள நிலவரம் குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு சபாநாயகர் அப்பாவுவை தேர்தல் களத்தில் சந்தித்தது. அப்போது அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் அளித்தார். அதன் விவரம் வருமாறு:

கேள்வி: தற்போதைய அரசியல் சூழல் புதிதாக உள்ளது. இந்த சூழல் உங்கள் வெற்றியை பாதிக்குமா?

பதில்: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த தொகுதியில் ஏராளமான பணிகளை ஆற்றியுள்ளேன். மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனை, மாவட்ட கூடுதல் நீதிமன்றம், 504 ஏழைகளுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், 15 கோடி ரூபாயில் வள்ளியூர் பேருந்து நிலையம், தினசரி சந்தை, முதல்வரின் மகளிருக்கான மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட எண்ணற்ற திட்டங்களால் இங்குள்ள மக்கள் திமுகவுக்கு வாக்களிக்க உள்ளனர். எனவே நான் குறைந்தது 30 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறுவேன்.

கேள்வி: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையம், ஐஎன்எஸ் கடற்கரை தளம் என முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் அமைந்திருக்கும் தொகுதிக்கு 5 ஆண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்துள்ளீர்கள். மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளையும் முழுமையாக செய்து முடித்து விட்டேன் என நினைக்கிறீர்களா?

பதில்: முழுமையாக இல்லை. 50 வருடங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய திட்டங்களை 5 ஆண்டுகளில் செய்து முடித்துள்ளேன். அதற்கு நிதி தந்த முதல்வருக்கு நன்றி. குடிநீருக்காக மட்டும் இந்த தொகுதிக்கு ரூ.1028 கோடி பெற்றிருக்கிறேன். தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை வறண்ட பகுதிகளான நாங்குநேரி, ராதாபுரம், திசையன்விளை, சாத்தூர், உடன்குடி போன்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை 1060 கோடி ரூபாயில் செய்து முடித்துள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: 'விதிமுறைகளை மீறி பிரச்சாரம் செய்வீர்களா?' சபாநாயகர் அப்பாவுவிடம் பொதுமக்கள் கடும் வாக்குவாதம்

கேள்வி: நெல்லையில் கடற்கரை கொண்ட ஒரே தொகுதி உங்களுடையது. இங்கு தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அதிக ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படுகிறதே?

பதில்: விஜய் இதுவரை சினிமாவில் நடித்தார். இப்போது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு அரசியலில் நடிக்கிறார். இதற்காக அதானி அவருக்கு ஒரு தனி விமானம் வழங்கியுள்ளார். மத்திய அரசு Y பிரிவு பாதுகாப்பு கொடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் திமுக உள்ளவரை பாஜக உள்ளே வர முடியாது என்பதற்காக ஜோசப் விஜய் மூலம் கிறிஸ்தவர்களின் வாக்குகளை பெற்றுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் விஜயை, அமித்ஷா கட்சி தொடங்க வைத்தார். இந்த துரோக கட்சி நிலைக்காது.

கேள்வி: மீண்டும் திமுக வெற்றிபெறும்பட்சத்தில் சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த ஓ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு சபாநாயகர் பதவி வழங்க இருப்பதாக பேசப்படுகிறது. அது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?

பதில்: அது முதல்வரின் விருப்பம். நல்லது நடக்கும்.

கேள்வி: நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் அமைச்சர் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

பதில்: முதலில் சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்புங்கள். முதல்வர் முடிவெடுப்பார்.

கேள்வி: பிரதமர் மோடியின் கன்னியாகுமரி வருகை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்: மோடி வருகையால் அவர்கள் கட்சிக்கு தான் பாதிப்பு. திமுகவுக்கு ஏறுமுகம் தான். அவர்கள் மதக் கலவரம் செய்வதற்காக வருகிறார்கள். இதை மக்கள் தெளிவாக தெரிந்து வைத்துள்ளனர். எனவே அமித்ஷா, மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் அடிக்கடி தமிழகம் வர வேண்டும். அப்போது தான் திமுக வெற்றி பெற்று கொண்டே இருக்கும்.

