EXCLUSIVE: சென்னை விமான நிலையத்தில் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் புதிய பிளாசா; சிறப்பசங்கள் என்னென்ன?
இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு 'புதிய பிளாசா' திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 7, 2026 at 5:31 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.23.5 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள 'புதிய பிளாசா' விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 60 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வருகை புரிந்து வருகின்றனர். தினமும் வருகை மற்றும் புறப்பாடு என சுமார் 450 க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தநிலையில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமான பயணிகள் குடியுரிமை பிரிவில் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து அதன்பின்பு உடைமைகளை கன்வேயர் பெல்டில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வருவதற்கு சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகிவிடுகிறது.
அதன்பின்பும் பிக்கப் பாய்ண்டிற்காக மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் செல்வதற்கு பேட்டரி வாகனங்களுக்கு
நீண்ட நேரம் வரிசையில் நிற்கின்றனர். பல பயணிகள் பேட்டரி வாகனங்களை எதிர்பார்க்காமல் சுமார் அரை கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் நான்காவது மாடிக்கு பிக்கப் பாயிண்டிற்கு செல்கின்றனர். அப்போதும் தரைதளத்தில் இருந்து பிக்கப் பாயிண்ட் நான்காவது தளத்திற்கு செல்வதற்கு லிப்டிற்காக நீண்ட நேரம் காத்திருந்து ஏற வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில் இதனை சரிசெய்யும் வகையில் சென்னை விமான நிலைய அத்தாரிட்டி, இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்துடன் இணைந்து உள்நாட்டு விமான நிலையம் எதிரில் 'ஃபிளாசா பிக்கப் பாயிண்ட்' கட்டுவதற்கு முடிவு செய்தது.
இந்த பணிகள் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் காலதாமதம் ஆகி இன்று வரை இன்னும் திறக்கப்படாமல் உள்ளது.
இந்த நிலையில் பிளாசா கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது எப்போது திறக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த பிளாசா கூடத்தில் என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளது, இங்கு எந்த வாகனங்களுக்காக பிக்கப் பாய்ண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்து சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் நேரில் சந்தித்து பேசியது. அப்போது அவர் நமக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:
ரூ.23.5 கோடி மதிப்பில் புதிய பிளாசா
சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் நீண்ட காலமாக எதிர்கொண்டு வரும் முக்கிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றான வாகன பிக்கப் பாயிண்ட் சிக்கலுக்கு தீர்வு காண வகையில் புதிய ப்ளாசா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் ரூ.23.5 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பிளாசா விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
பயணிகளுக்கு பிக்கப் வசதி மட்டுமே
இது முழுக்க முழுக்க பயணிகள் வாகனங்களில் ஏற்றி செல்லும் பிக்கப் பாயிண்டாக மட்டுமே செயல்படும். சென்னை விமான நிலைய மேற்கு பகுதியில் உள்ள மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் பகுதிக்கு நடந்து சென்றோ அல்லது பேட்டரி வாகனங்களில் சென்றோ வாகனங்களில் ஏறி செல்லும் நிலை இருந்தது.
மேலும் முதியவர்கள் சிறு குழந்தைகள் அதிக லக்கேஜ்ளுடன் வரும் பயணிகள் பெறும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வந்தனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு புதிய பிளாசா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தற்போது பிளாசாவில் கடைகள், சிறு உணவகங்கள், ஓய்வு அறைகள் உள்ளிட்ட எந்த வணிக வசதிகளையும் கொண்டு வருவதற்கான திட்டங்கள் இல்லை. பயணிகள் வாகனங்களில் ஏற்றி செல்லும் பிக்கப் பாய்ண்ட் வசதியாக மட்டுமே தற்போது இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளாசாவில் உள்ள வசதிகள்
23.5 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பிளாசாவில் பயணிகள் உணவு சாப்பிடுவதற்கான பிரத்தியேக மேசைகள், செல்போன் சார்ஜிங், பாயிண்ட், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி தனது லக்கேஜ்களை வைத்துக் கொள்ள மேடைகள், சிசிடிவி கேமராக்கள், அமர்வதற்கான இருக்கைகள், நான்கு பக்கமும் காற்று வரக்கூடிய அளவில் நவீனமயமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த பிளாசாவில் வாகனங்கள் விரைவாக வந்து பிக்கப் செய்து செல்ல இரண்டு சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முழுக்க முழுக்க இந்த பிளாசா பயணிகளுக்கு இலவசமாகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்ட அனுமதி கிடைத்தவுடன் திறப்பு
பிளாசா கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்து உள்ளது. முந்திய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக சில சட்ட நடைமுறைகள் காரணமாக பயன்பட்டிற்கு கொண்டு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது சட்ட ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விரைவில் திறக்கப்படும்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் தற்போது மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் பகுதியில் ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸிகள் மஞ்சள் நிற போர்டு வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் கிழக்குப் பகுதியில் ஒயிட் போடு வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
இதனால் வாடகை கார்களில் பயணிக்க இருக்கும் பயணிகள் சென்னை விமான நிலைய மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மட்டில் கார் பார்க்கிங் வரை செல்ல வேண்டிய சிரமம் இருந்து வருகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த புதிய பிளாசா கட்டப்பட்டுள்ளது. இது செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும் பயணிகள் சென்னை விமான நிலைய பிரிபெய்ட் டாக்ஸி சைலையில் புக் செய்யும் அல்லது தாங்கள் சொந்த வாகனங்கள் நேரடியாக பிளாசா பகுதிக்கு வந்து பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும்.
பிளாசா முழுவதும் இலவச வசதி
சென்னை விமான நிலையத்தில் தினமும் சுமார் 65 ஆயிரம் முதல 70 ஆயிரம் பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் பீக் அவரை கருத்தில் கொண்டு புதிய பிளாசா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சம் 30 நிமிடங்களுக்குள் பயணிகள் வெளியேறக் கூடிய வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பயணிகள் மழை மற்றும் வெயில் காலங்களில் பாதிக்கப்படாத வகையில் மேற்கூரைகள் நவீனமயமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிளாசாவை பயன்படுத்த பயணிகளிடம் எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது, இது முற்றிலும் இலவச வசதியாகவே செயல்படும்.
2026 இறுதிக்குள் புதிய ஒருங்கிணைந்த முனையம்
சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் தொடர்ந்து மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. பழைய டி2 மற்றும் டி3 முனையங்கள் இடிக்கப்பட்டு புதிய ஒருங்கிணைந்த முனையும் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது டி3 முனையத்தில் சர்வதேச சேவைகள் நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த கட்டமாக டி3 விரிவாக்க பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்கப்பட்டு பயணிகள் வசதிக்காக தொடங்கப்படும்.
இதன் மூலம் T1, T2, T3 மற்றும் T4 முனையங்கள் ஒரே இணைப்பு அமைப்பில் செயல்பட்டு ஆண்டுக்கு சுமார் 3.5 கோடி பயணிகளை கையாளும் திறனை சென்னை விமான நிலையம் பெறும். மேலும் 2035 ஆம் ஆண்டு வரை சென்னை விமான நிலையம் நெரிசலின்றி செயல்படும்.
விரைவில் புதிய விமான சேவைகள்
உலகின் சில பகுதிகளில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக சில விமான நிறுவனங்கள் தங்களது சேவைகளை குறைத்து உள்ளனர். நிலைமை சீரான பிறகு விமான நிறுவனங்கள் புதிய சேவைகளை தொடங்குவதற்கான முன் முடிவுகளை வழங்கும். அதன் அடிப்படையில் புதிய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான சேவைகள் தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான பயணிகள் சேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
மழைநீர் தேக்கத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு
மழைக்காலங்களில் ஓடுதளத்தில் தண்ணீர் தேங்கும் பிரச்சனையை தீர்க்க புதிய நீர் வடிகால் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஐஐடி சென்னை பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த பணிகள் இந்த ஆண்டு பருவமழை முன்பாக முடிக்கப்படும். மழை நீர் அடையாறு ஆற்றில் கலக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
முதியவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கூடுதல் சலுகை
சென்னை விமான நிலையத்தில் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுகள் அவர்களை இறக்கி விடும் வரும் வாகனங்களுக்கு 15 நிமிடங்கள் இலவச பார்க்கிங் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் முதியவர்களை வீல் சேரில் தள்ளி செல்லும் ஊழியர்கள் யாராவது கட்டாயப்படுத்தி பணம் கேட்டால் உடனடி புகார் அளிக்கலாம் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தெரு நாய்கள் கட்டுப்பாடு
சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில் சுற்றி தெரியும் தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. நாய்கள் எத்தனை முறை பிடித்துக் கொண்டு வேறு இடத்தில் விட்டாலும், அது மீண்டும் அதே இடத்தில் வந்து விடுகிறது. இதனால் நாய்களை கணக்கெடுத்து அதனை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் வருங்காலத்தில் சி.எஸ்.ஆர் நெறியின் மூலம் நாய்களுக்கு தனி காப்பகம் அமைப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.
தொடர் வெடிகுண்டு மிரட்டல்
சென்னை விமான நிலையத்தில் எப்போதும் ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்பு அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. விமான நிலையத்திற்கு வரும் ஒவ்வொரு வெடிகுண்டு மிரட்டலையும் தீவிரமாக கருதி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளில் படி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் அனைத்தும் போலி தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் வருகிறது. மிரட்டல் வந்தவுடன் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் விமான பாதுகாப்பு படை மோப்ப நாய் உதவியுடன் தீவிர சோதனையில் ஈடுபடுவார்கள். எனவே சென்னை விமான நிலைய பாதுகாப்பில் எந்த சமரசமும் இல்லை.
சரக்கு போக்குவரத்தில் சென்னை விமான நிலையம் முன்னேற்றம்
சரக்கு போக்குவரத்தில் சென்னை விமான நிலையம் தற்போது நாட்டிலே மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடவடிக்கைகளுக்கான முக்கிய அனுமதிகள் சென்னை விமான நிலையத்திலும் இருப்பதால் உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்டதால் சரக்கு போக்குவரத்தில் மேலும் ஒரு பெரும் வளர்ச்சி ஏற்படும்.
பரந்தூர் விமான நிலையம்
சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களுக்கு எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு இரண்டாவது விமான நிலையம் அவசியம் தேவைப்படும். அதே நேரத்தில் தற்போது உள்ள சென்னை விமான நிலையம், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் சாலை மற்றும் பேருந்து வசதிகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சிறந்த போக்குவரத்து அமைப்பை கொண்டுள்ளது.
மேலும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும் நடுத்தர விமான பயணிகளுக்கு தற்போதைய விமான நிலையம் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்றதாக இருக்கிறது. புதிய விமான நிலையம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தாலும் அதற்கான மாற்று செயல் திட்டம் முறையாக ஒதுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் எதிர்கால வளர்ச்சியை நாம் கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது நிச்சயம் இரண்டாவது விமான நிலையம் தேவைபடுகிறது.
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரவிருக்கும் விமான நிலைய ஓய்வறைகள்
சென்னை விமான நிலையத்தில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயணிகளின் உடைமைகளை வைப்பதற்கான தனி அறைகள், ஓய்வெடுக்கும் அறைகள் இருந்தன. சில பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அது கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய ஓய்வு பயணிகளுக்கான ஓய்வறைகள், உடைமைகளை வைப்பதற்கான அறைகளை மீண்டும் திறப்பதற்கு சென்னை ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி தரப்பில் இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் மற்றும் பீரோ ஆப் சிவில் ஏவிசியன் செக்யூரிட்டி ஆகியோரிடம் சென்னை விமான நிலையம் தரப்பில் ப்ரொபோசல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு டவர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.