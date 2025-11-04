வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி: முகவர்களுக்கான பயிற்சியில் சிபிஎம்-அதிமுக மோதல்!
Published : November 4, 2025 at 6:27 PM IST
சென்னை: வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான பயிற்சியில் சிபிஎம் - அதிமுக முகவர்களிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் சிறப்பு திருத்த பணிகள் இன்று துவங்கின. இன்று காலை முதல் வீடு வீடாக சென்று படிவங்கள் வழங்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. இன்று துவங்கும் இந்த பணி வரும் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். பின்னர் டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். பின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை சேர்த்தல் மற்றும் நீக்குதல் தொடர்பான பணிகள் டிசம்பர் 9 முதல் ஜனவரி 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். பின்னர் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 7 அன்று வெளியிடப்படுகிறது.
சென்னையில் 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் தொடர்பாக வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு பிரத்யேக பயிற்சி தேவைப்படுவதாக நேற்றைய தினம் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி முகவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்கு சாவடி முகவர்களுக்குக்கான பயிற்சி கூட்டம் இன்று தொகுதிவாரியாக நடைபெற்றது. அந்த வகையில் சென்னை எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான பயிற்சி எழும்பூர் சிராஜ் மஹாலில் நடைபெற்றது. சென்னை எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 169 வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலர்கள், பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்த வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு உதவி தேர்தல் நடந்தும் அலுவலர்கள் பயிற்சிகளை வழங்கினர்.
அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர்களுக்கான பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் உள்ளிட்டவை குறித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. பயிற்சி கூட்டத்திற்கு பிறகு சென்னையில் வீடு வீடாக சென்று படிவங்களை வழங்குவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான பயிற்சி கூட்டத்தில் சிபிஎம் வாக்குசாவடி முகவர்களுக்கும் மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
ஒரு மாத காலத்தில் படிவங்களை வாக்காளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியாது என அதிகாரிகளிடம் சிபிஎம் முகவர்கள் வாக்குவாத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை பேச விடாமல், ஒரு மாதத்தில் படிவங்களை எங்களால் கொடுக்க முடியும் என அதிமுக முகவர்கள் கூச்சலிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தலையிட்டு முடித்து விட்டனர்.
மேலும், இந்த வாக்குவாதத்தின் காரணமாக சிபிஎம் முகவர்கள் இந்த பயிற்சி கூட்டத்தை முழுவதுமாக புறக்கணித்து வெளியே சென்றனர். அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சியின் முகவர்கள் மட்டும் இந்த பயிற்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர். இன்றைய கூட்டம் முடிந்த பின்னர் சென்னையில் வீடு வீடாக சென்று படிவங்கள் வழங்கும் பணிகள் நடைபெறும் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.