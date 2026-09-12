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'பிரிக்ஸ்' தலைவர்களை மிரள வைத்த ராமஸ்வரம் கோவில்: தமிழர்களின் பெருமையை பறைசாற்றிய மோடி

ஆயிரக்கணக்கான தூண்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் தொடர்ச்சியாக அமைந்திருப்பதை ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனை வரை பார்க்கும்போது, உருவாகும் காட்சியியல் ஆழம் தான் இந்த பிரகாரத்தின் மிகப்பெரிய கவர்ச்சி.

ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி
ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 11:02 PM IST

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By இரா.சிவக்குமார்

இன்று ஒட்டுமொத்த உலகுக்கும் தமிழர்களின் பெருமையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பறைசாற்றி இருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை, உலக புகழ்பெற்ற ராமேஸ்வரம் கோவிலின் பிரகார புகைப்படத்தின் பின்னணியில் அவர் வரவேற்றதே இதற்கு காரணம். பிரிக்ஸ் தலைவர்கள் மட்டுமல்ல, உலக நாடுகள் அனைத்துமே அதன் பிரம்மாண்டத்தை கண்டு நிச்சயம் வியந்திருக்கும்.

அப்படிப்பட்ட ராமேஸ்வரம் கோவிலின் பெருமைகளையும், சிறப்புகளையும் இங்கு சிறப்புத் தொகுப்பாக கட்டுரை வடிவில் கொடுத்திருக்கிறோம். வாருங்கள் பார்க்கலாம்.

மகத்துவமான கட்டடக்கலை

ராமேஸ்வரம் அருள்மிகு ராமநாதசுவாமி கோவிலின் மிக முக்கியமான கட்டடக்கலைச் சிறப்பே, அதன் மூன்றாவது பிரகாரம் அல்லது மூன்றாவது காரிடார் தான். இதன் பின்னணியில் தான் பிரிக்ஸ் தலைவர்களை மோடி வரவேற்றிருந்தார்.

இந்த வெளிப்புற பிராகரத்தில் சுமார் 1,212 தூண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு தூணும் தனித்துவமான சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தூண்களின் உயரம் சுமார் 30 அடி கொண்டதாகும். இந்த ஆயிரக்கணக்கான தூண்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் தொடர்ச்சியாக அமைந்திருப்பதை ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனை வரை பார்க்கும்போது, உருவாகும் காட்சியியல் ஆழம் (perspective) தான் இந்த பிரகாரத்தின் மிகப்பெரிய கவர்ச்சி.

ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி
ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி (ANI)

3,850 அடி நீளம்

கோவிலின் உள் மற்றும் வெளிப்புற பிரகாரங்களைச் சேர்த்து ராமேஸ்வரம் காரிடார்களின் மொத்த நீளம் சுமார் 3,850 அடி ஆகும். அதாவது சுமார் 1.17 கிலோமீட்டர். வெளிப்புற மூன்றாவது பிரகாரத்தின் கிழக்கு-மேற்கு நீளம் சுமார் 400 அடி வீதமும், வடக்கு-தெற்கு பகுதி சுமார் 640 அடி வீதமும் அமைந்துள்ளன.

பிரகாரத்தை கட்டியது யார்?

ராமநாதசுவாமி கோவில் ஒரே ஒரு மன்னரால் ஒரே காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது அல்ல என்பது வரலாறு. பல நூற்றாண்டுகளாக பாண்டியர்கள், சேதுபதி மன்னர்கள் உள்ளிட்ட பல அரசர்களின் பங்களிப்பில் கோவில் படிப்படியாக விரிவடைந்தது. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வரலாற்றுக் குறிப்பின்படி, கோவில் கட்டுமான வரலாறு 12ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடர்கிறது.

'ரிபெல்' முத்துராமலிங்க சேதுபதி

இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுருவிடம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் பேசினோம். அவர் கூறிய தகவல்கள் பின்வருமாறு:

"ராமநாதபுரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியில் பலர் சிற்றரசரர்களாக இருந்தாலும், உலகின் மிகப்பெரிய கோயில் பிரகாரத்தை ராமேஸ்வரத்தில் கட்டிய பெருமை கொண்டவர்கள் சேதுபதி மன்னர்கள் தாம்.

இது கடற்கரைப் பாறைக் கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதை ரிபெல் முத்துராமலிங்க சேதுபதி கி.பி.18ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டியுள்ளார். இது நான்கு கோபுர வாயில்களையும் இணைக்கிறது. பிரகாரத்தின் இருபுறமும் உயரமான மேடை அமைக்கப்பட்டு, அதன்மீது 9 மீட்டர் உயரமான 1212 தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை உள்நோக்கி வளைந்தது போன்ற அமைப்பில் உள்ளன. தூண்களின் மேற்பகுதியில் சிங்கம் அமர்ந்திருப்பதுபோல அமைக்கப்படுவது விஜயநகர மன்னர்களின் ஒரு பொதுவான அம்சம்.

அதே கலைப்பாணியையே சேதுபதிகளும் பின்பற்றியுள்ளனர். மூன்றாம் பிரகாரத்தின் தெற்குப்பகுதி 207 மீட்டர் நீளமும், வடக்குப்பகுதி 194.70 மீட்டர் நீளமும், கிழக்குப்பகுதி 130.50 மீட்டரும், மேற்குப்பகுதி 118.50 மீட்டர் நீளமும் உள்ளன. இதன் மொத்த சுற்றளவு 651மீ ஆகும். இதை சொக்கட்டான் மண்டபம் என்றும் அழைப்பர்" என அவர் கூறுகிறார்.

ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி
ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரத்தின் பின்னணியில் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி (ANI)

காரிடாரின் மற்றொரு தனிச்சிறப்பு

இதன் தரைத்தள அமைப்பு சதுரங்கப் பலகையைப் போன்ற வடிவமைப்பைக் கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திருவிழாக்களில் உற்சவ மூர்த்திகள் தொடர்பான நிகழ்வுகளும் இப்பகுதியுடன் தொடர்புடையவை. இதனால் இந்த பிரகாரம் வெறும் நீண்ட நடைபாதை மட்டும் அல்ல. கட்டடக்கலை + சிற்பக்கலை + வழிபாடு + திருவிழா மரபு ஆகிய நான்கும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் அமைப்பாக இது விளங்குகிறது.

இதையும் படிங்க: 'ராமேஸ்வரம் கோயில் இன்று; திருக்குறள் நேற்று' - பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் முன்னிலைப்படுத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி

ஏன் இவ்வளவு நீளமான பிரகாரம்?

கோவில் கட்டடக்கலையில் பிரகாரம் என்பது வெறும் நடைபாதை அல்ல. அது கோவிலைச் சுற்றி அமைந்துள்ள புனிதமான சுற்றுப்பாதை. பக்தர்கள் சுவாமியை தரிசித்து, கோவில் அமைப்புக்குள் சுற்றி வருவதற்கும், உற்சவ மூர்த்திகளின் ஊர்வலங்களுக்கும், பல்வேறு சடங்கு நிகழ்வுகளுக்கும் இந்த பிரகாரங்கள் பயன்பட்டன. அதனால்தான் ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனை வரை நீளும் தூண்களின் தொடர்ச்சி, கோவிலின் ஆன்மிக அனுபவத்தையே ஒரு கட்டடக்கலை அனுபவமாக மாற்றுகிறது.

முடிவே இல்லாத 'கல் மாளிகை'

ராமேஸ்வரம் பிரகாரத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பு அதன் தூண்களின் வடிவமைப்பு. தூண்கள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியான வெறும் கல் தூண்களாக இல்லாமல், சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்துள்ளன. அவற்றின் அளவு, வடிவம், அலங்கார வேலைப்பாடு, மேல்பகுதியில் இணையும் கல் கட்டமைப்பு ஆகியவை சேர்ந்து நீண்ட தொடர்ச்சியான காட்சியை உருவாக்குகின்றன. அதனால்தான் இந்த பிரகாரத்தை பார்க்கும்போது, ஒரு தூண் முடிந்ததும் இன்னொரு தூண் என்ற உணர்வு ஏற்படாமல்,முடிவே இல்லாத 'கல் மாளிகை' போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்குகிறது.

ஆன்மிக முக்கியத்துவம்

கட்டடக் கலைக்கு மட்டுமல்ல ராமநாதசுவாமி கோவில் ஆன்மிக அளவிலும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ராமநாதசுவாமி கோவில் 12 ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களில் ஒன்று. இந்து சமயத்தின் முக்கியமான சார் தாம் (Char Dham) யாத்திரைத் தலங்களில் ஒன்றாக ராமேஸ்வரம் கருதப்படுகிறது. கோவிலின் வரலாற்று-ஆன்மிக மரபு ராமாயணத்துடனும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. கோவிலில் உள்ள ராமநாதசுவாமி லிங்கம் தொடர்பாக ராமாயண மரபில் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் நிலவுகின்றன. அதேபோல், கோவிலில் உள்ள 22 தீர்த்தங்கள், ராமேஸ்வரம் யாத்திரையின் முக்கிய அங்கமாகக் கருதப்படுகின்றன.

2019 சம்பவம்

இந்த பிரகாரம் உலக அளவில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றதற்கு முக்கிய காரணம் 2019ஆம் ஆண்டு மோடி–ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு என்று சொல்லலாம். 2019ல் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் தமிழ்நாட்டில் மாமல்லபுரத்தில் சந்தித்தனர். அந்த நிகழ்வின் பின்னணியில் ராமேஸ்வரம் கோவிலின் இந்த புகழ்பெற்ற பிரகாரக் காட்சிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

2026 பிரிக்ஸ்: மீண்டும் உலக அரங்கில் ராமேஸ்வரம்

2026 செப்டம்பர் 12–13 தேதிகளில் இந்தியா நடத்திய 18ஆவது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகத் தலைவர்களை வரவேற்கும் காட்சியின் பின்னணியிலும் இதே ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலின் புகழ்பெற்ற பிரகாரமே இடம்பெற்றது.

ஆன்மீக பாரம்பரியம் - தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன்

இதுகுறித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தனது X பதிவில், "ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலின் பிரகாரம் வெறும் கட்டிடக்கலை அதிசயம் அல்ல. தமிழ்நாட்டின் ஆழமான ஆன்மிக பாரம்பரியம் மற்றும் தமிழ் கோவில் கட்டடக்கலை மேன்மையின் அடையாளம். மேலும், உலகத் தலைவர்களின் முன்னிலையில் இந்த காட்சி இடம்பெறுவது, உலக அரங்கில் தமிழர் பண்பாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டின் ஆன்மிக பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

'பாரம்பரியமே நமது வலிமை'

இதுகுறித்து தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "புதுமை, வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பில் இந்தியாவின் முன்னேற்றங்களுடன், அதன் தொன்மையான நாகரிகப் பாரம்பரியத்தையும் உலக அரங்கில் பிரதமர் மோடி முன்னிறுத்துவது பாராட்டுக்குரியது. அழிக்க முடியாத நாகரிகப் பாரம்பரியத்தின் அடித்தளத்தில், இந்தியாவின் எதிர்காலம் செல்கிறது என்பதை உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளது. நமது பாரம்பரியமே நமது வலிமை; நமது நாகரிக மரபே நமது நிலையான அடையாளம்' என பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

ராமேஸ்வரம் கோவில்
ராமநாதபுரம்
பிரிக்ஸ்
பிரகாரம்
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