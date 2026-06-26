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மதுரையில் இருந்து கான்பூருக்கு சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

கான்பூர் சென்ட்ரல் - மதுரை (09125); மதுரை - கான்பூர் சென்ட்ரல் (09126) ஆகிய ரயில்களுக்கான முன்பதிவு ஜூலை 27-ஆம் தேதி தொடங்கப்படவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 6:43 PM IST

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மதுரை: கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக மதுரையில் இருந்து உத்திரபிரதேச மாநிலம் கான்பூருக்கு ஜூலை 1 முதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே என்று வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது, "பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக வண்டி எண் 01925 கான்பூர் சென்ட்ரல் - மதுரை விரைவு சிறப்பு ரயில் ஜூலை 1, 8, 15, 22, மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் இரவு 8:10 மணி அளவில் உத்திரபிரதேச மாநிலம் கான்பூர் சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு மூன்றாவது நாள் காலை 7.15 மணி அளவில் மதுரை வந்து சேரும்.

தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மறு மார்க்கமாக வண்டி எண் 09126 மதுரை - கான்பூர் சென்ட்ரல் விரைவு சிறப்பு ரயில் ஜூலை 4, 11, 18, 25 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1 ஆகிய தேதிகளில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை அன்று அதிகாலை 2.30 மணி அளவில் மதுரை சந்திப்பில் இருந்து புறப்பட்டு மூன்றாம் நாள் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கான்பூர் சென்ட்ரலை சென்று சேரும்.

இந்த ரயில்களில் இரண்டடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி 1, மூன்றடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டிகள் 7, இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதிப்பெட்டிகள் 8, இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டி 1, சரக்கு பெட்டி 1 என மொத்தம் 22 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.

தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ரயில்கள் பொக்ரயான், ஓரை, வீராங்கனை லட்சுமி பாய் ஜான்சி, லலித்பூர், பினா, போபால், இடார்சி, நாக்பூர், சந்திரபூர், பல்கார்ஷா, சிர்பூர் காஹஸ்நகர், ராமகுண்டம், வாரங்கல், கம்மம், விஜயவாடா, தெனாலி, ஓங்கோல், நெல்லூர், கூடூர், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

மேற்கண்ட கான்பூர் சென்ட்ரல் - மதுரை (09125); மதுரை - கான்பூர் சென்ட்ரல் (09126) ஆகிய ரயில்களுக்கான முன்பதிவு ஜூலை 27ஆம் தேதி காலை 8:00 மணி முதல் தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

தெற்கு ரயில்வே
கான்பூர்
SOUTHERN RAILWAY
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