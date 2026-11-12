’ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும்’ - செந்தில் பாலாஜி வழக்கில் நீதிபதி எச்சரிக்கை
போக்குவரத்து துறையில் மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் எவரேனும் விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டால், அவர்களது ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என நீதிபதி எச்சரித்தார்.
Published : November 12, 2026 at 8:58 PM IST
சென்னை: போக்குவரத்து துறையில் பணி நியமனம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை தாமதப்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
கடந்த 2011 முதல் 2015 வரையிலான அதிமுக ஆட்சியின் போது, போக்குவரத்து துறையில் பணம் பெற்று பணி நியமன ஆணை வழங்கியதாக, 2018-ல் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறை அப்போது அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி, அவரது தம்பி அசோக்குமார் உட்பட 2,202 பேருக்கு எதிராக 4 தனித்தனி வழக்குகளை பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் சென்னை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி உட்பட 24 பேருக்கு எதிரான வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி என். லோகேஷ்வரன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் உட்பட 22 பேர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகினர். தொடர்ந்து வழக்கில் எட்டாவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட குமார் என்பர் தன்னை விடுவிக்க கோரி 'டிஸ்சார்ஜ்' மனுவினை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
அதை கண்டு அதிருப்தி அடைந்த நீதிபதி, "இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்பட்ட சண்முகம் கடந்த ஆக., 4ஆம் தேதி வழக்கில் இருந்து, தன்னை விடுவிக்க கோரி மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனு இம்மாதம் 3 ஆம் தேதி முடித்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொருவர் மனு தாக்கல் செய்திருப்பது வழக்கு விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. குற்றச்சாட்டை பதிவுச் செய்வதற்காக, இவ்வழக்கை பட்டியலிடும் போதெல்லாம், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் 'டிஸ்சார்ஜ்' மனுவை தாக்கல் செய்து குற்றச்சாட்டு பதிவுச் செய்யவிடாமல் தாமதப்படுத்தி வருகின்றனர்.
எனவே, குற்றம் சாட்டப்படவர் தரப்பில் இனி தனித்தனியாக 'டிஸ்சார்ஜ்' மனு தாக்கல் செய்வதை ஏற்க முடியாது. அனைவரும் கலந்தாலோசித்து, வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க கோரும் மனுவை, தாக்கல் செய்யப் போகிறீர்களா? இல்லையா? என்பது குறித்து எழுத்துப்பூர்வ குறிப்பானை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வழக்கை விரைந்து முடிக்க உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு எதிராக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் எவரேனும் விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டால், அவர்களது ஜாமின் ரத்து செய்யப்படும்" என எச்சரித்தார்.
மேலும் வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 17 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து அவர் உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், விசாரணையின் போது, செந்தில்பாலாஜி, மற்றும் அசோக்குமார் உட்பட 10 பேர் அடுத்த விசாரணையின் போது, 'டிஸ்சார்ஜ்' மனுக்களை தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்தனர். மீதமுள்ள 11 பேர் மனு தாக்கல் செய்யப்போவதில்லை என குறிப்பானை தாக்கல் செய்தனர்.