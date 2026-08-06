சர்ச்சை பேச்சு வழக்கு - முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு 'பிடிவாரண்ட்'
பொன்முடியை செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதிக்குள் கைது செய்து ஆஜர்படுத்தும்படி காவல் துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: சைவ, வைணவம் மற்றும் பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் உள்ள திமுக இளைஞர் அணியின் தலைமை அலுவலகமான அன்பகத்தில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களிடையே அப்போது அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார். அவருடைய பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் வலுத்த நிலையில், அமைச்சர் பதவியிலிருந்து பொன்முடி நீக்கப்பட்டார்.
வெறுப்பு பேச்சு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக மதரீதியாக வெறுப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், மத உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் தண்டிக்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன் சைதாபேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கானது எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் பொன்முடியை நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, உமா ஆனந்தன் வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு கடந்த ஜூலை 2 ஆம் தேதி நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, அவர் பொன்முடியின் கோரிக்கையை நிராகரித்ததோடு, அவர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: தென்காசியில் இறந்தவரின் உடலை பட்டா நிலத்தில் அடக்கம் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி மறுப்பு
இந்த நிலையில், பொன்முடி வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், உமா ஆனந்தன் தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சவுந்திர பாண்டியன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு கோரி பொன்முடி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
விலக்கு கோரிய பொன்முடி மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி சவுந்திர பாண்டியன், அவரை செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதிக்குள் கைது செய்து ஆஜர்படுத்தும்படி காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அன்றைய தினத்திற்கு ஒத்தி வைத்தார்.