அன்பில் மகேஸ் உள்பட மூவரை ‘ஒரு நாள்’ போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி - ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு
போலீஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர் கு. உஷாராணி, முறைகேட்டில் அரசு அலுவலர்களுக்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதால், மூவரையும் சேர்த்து இரண்டு நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.
Published : November 25, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் தொடர்பான மோசடியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, முன்னாள் தே.மு.தி.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணன் ஆகியோரை ஒரு நாள் காவலில் வைத்து விசாரணை செய்ய காவல்துறைக்கு அனுமதி வழங்கி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதிகள் பெற்றுத் தருவதாகக்கூறி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், முன்னாள் தே.மு.தி.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் முத்துகுமார், அவரது மேலாளர் சரவணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில், அன்பில் மகேஸை மூன்று நாள்களும், முத்துகுமாரை ஐந்து நாள்களும், சரவணனை ஒரு நாளும் காவலில் எடுத்து மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல்துறை விசாரணை நடத்தியிருந்தனர். இந்நிலையில், இவர்கள் மூவரையும் சேர்த்து 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் சென்னை ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவில், பணம் வசூலித்தது யார்? தனியார் பள்ளிகளிடமிருந்து எவ்வளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது? வசூலிக்கப்பட்ட பணம் யாரை சென்றடைந்தது? என்பது குறித்து மூவரிடமும் விசாரிக்க வேண்டியுள்ளதால், அவர்களை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.
மீண்டும் விசாரிக்க என்ன இருக்கிறது?
இந்த மனு நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அன்பில் மகேஸ் உள்ளிட்ட மூவர் தரப்பிலும் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார் ராஜரத்தினம், வழக்கறிஞர் சரவணன் ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஸின் பிணை மனு விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில், அவர்களுக்கு பிணை வழங்குவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று வாதிட்டனர்.
ஏற்கெனவே, மூவரையும் காவல்துறையினர் காவலில் எடுத்து போதுமான அளவுக்கு விசாரித்துள்ளதால், மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்றும், அப்படி அனுமதி வழங்குவதாக இருந்தால், ஒரு நாளுக்கு மேல் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது எனவும் மூவர் தரப்பிலான வழக்கறிஞர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
மத்திய குற்றப் பிரிவு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கு. உஷாராணி, இந்த முறைகேட்டில் அரசுத் துறை அலுவலர்களுக்கு உள்ள தொடர்பு குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பதால், மூன்று பேரையும் சேர்த்து இரண்டு நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.
ஒரு நாள் விசாரிக்க அனுமதி
அதேபோல, விசாரணை அதிகாரியும் மூவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்து சாட்சிக் கூண்டிலேறி விளக்கம் அளித்தார். அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்தததையடுத்து, அன்பில் மகேஸ் உள்ளிட்ட 3 பேரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரிய மனு மீதான உத்தரவு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், காவல் விசாரணை கோரிய வழக்கில் அன்பில் மகேஸ், முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணன் ஆகியோர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இதையடுத்து தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, காவல்துறை ஏற்கனவே தனித்தனியாக விசாரணை செய்திருந்தாலும், மூன்று பேரையும் ஒன்றாக விசாரணை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏற்கப்படுகிறது என்று தெரிவித்தனர்.
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மேலும், “காவல்துறை விசாரணைக்கு இன்று (நவம்பர் 25) காலை 11 மணி முதல் நாளை (நவம்பர் 26) மாலை 5 மணி வரை ஒரு நாள் விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. காவல்துறை விசாரணையின் போது வழக்கறிஞர்கள் உடனிருக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. விசாரணையை கேட்க முடியாத தூரத்தில் இருந்து வழக்கறிஞர்கள் கண்காணிக்கலாம். விசாரணையின் போது காவல்துறை மூன்று பேரையும் எந்த துன்புறுத்தலும் செய்ய கூடாது” என உத்தரவிட்டார்.
விசாரணைக்கு பின் வெளியே அழைத்து வந்தபோது முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மொய்யாமொழி கையில் சிறு சாமி படத்தை வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.