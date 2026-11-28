பெரியார் நூலக புத்தக முறைகேடு: அகல்விளக்கு மோகனுக்கு முதல் வகுப்பு சிறை; 3 நாள் போலீஸ் காவல்!
அகல்விளக்கு மோகனுக்கு சிறையில் முதல் வகுப்பு வசதிகள் வழங்க சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 28, 2026 at 1:50 PM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கான நூல்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அகல்விளக்கு மோகனை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய அனுமதி வழங்கி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நூல்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கில் அகல்விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட மோகனை 5 நாள்கள் காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவிடக்கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
குற்றம் செய்த அரசு அலுவலர்கள் எங்கே?
இந்த வழக்கு நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மோகன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “இந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கை என்பது தேவை இல்லாதது. புத்தகங்களை பதிப்பு செய்ததற்காக மட்டுமே மோகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
முறைகேடு செய்த அரசு அலுவலர்கள் சுதந்திரமாக வெளியில் உள்ளனர். தனிமனிதரை குற்றவாளியாக காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இந்த முறைகேட்டை செய்ய எந்த அரசு அலுவலர்கள் தூண்டினார்கள்? என காவல்துறை இதுவரை விசாரணை செய்யவில்லை.
புத்தக பதிப்பகம் தொடர்பாக மோகனிடம் இருந்து 20 பென் டிரைவ் கைபற்றப்பட்டுள்ளது. மோகனின் வங்கி கணக்கு முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு அதிகாரியாக இல்லாத மோகனை ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை கைது செய்ய முடியாது என தெரிந்தும் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
புத்தகங்கள் தகுதி இல்லாதவை என கொள்முதல் குழு கருதி இருந்தால் புத்தகங்களை வாங்காமல் இருந்திருக்கலாமே? சுமார் 50 கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக கூறப்படும் இந்த வழக்கில் மோகன் மட்டும் 1 கோடியே 74 லட்ச ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக கூறுகின்றனர். மீதமுள்ள 48 கோடி ரூபாயை கொள்ளையடித்தது யார்? என இதுவரை காவல்துறை விசாரணை செய்யவில்லை.
போலி புத்தகங்களை அச்சிட சொன்னது யார்
முறைகேடு தொடர்பாக யாராவது ஒரு அதிகாரியின் பெயரை வெளிப்படையாக சொல்லுமாறு காவல்துறை அதிகாரிகள் மோகனை தொடர்ந்து மிரட்டி வருகின்றனர். அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், 5 நாள்கள் காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு வழக்கறிஞர் கு. உஷாராணி, “தகுதியற்ற புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்ட நூலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதால் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்யப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட புத்தகங்களை அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தில் அச்சிட சொன்னது யார்? அதற்கு பணபரிமாற்றம் நடைபெற்றதா? என விசாரணை செய்ய காவல்துறை விசாரணை செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாகும்” என தெரிவித்தார்.
மூன்று நாள் போலீஸ் காவல்
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி வழக்கின் தீர்ப்பை நவம்பர் 28-ஆம் தேதி அறிவிப்பதாக ஒத்திவைத்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அகல்விளக்கு மோகனுக்கு 3 நாட்கள் காவல் விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்க உத்தரவிட்டார்.
நவம்பர் 28 முதல் நவம்பர் 30 மாலை 4 வரை காவல் துறை விசாரணைக்கு செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. காவல்துறை விசாரணையின் போது வழக்கறிஞர் ஆல்வின் ஸ்டெல்சன், விசாரணையை கேட்க முடியாத தூரத்தில் இருந்து கண்காணிக்கலாம்.
சிறையில் முதல் வகுப்பு வசதிகள் வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் வழங்கவில்லை என மோகன் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதைகேட்ட நீதிபதி, மோகனுக்கு முதல் வகுப்பு சிறை வசதிகள் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.