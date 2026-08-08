நில ஆக்கிரமிப்பு வழக்கு: மா.சுப்பிரமணியன் மீதான குற்றச்சாட்டை பதிந்து நீதிமன்றம் உத்தரவு
தங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நீதிபதி வாசித்தபோது, மா.சுப்பிரமணியனும், அவரது மனைவி காஞ்சனாவும் அதனை மறுப்பதாக தெரிவித்தனர்.
Published : August 8, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: அரசுக்கு சொந்தமான சிட்கோ நிலத்தை போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அபகரித்த வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் அவரின் மனைவிக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள தொழிலாளர் காலனியை சேர்ந்தவர் எஸ்.கே. கண்ணன். இவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட சிட்கோ நிலத்தை, அப்போது சென்னை மேயராக இருந்த மா.சுப்பிரமணியன், தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி முறைகேடான ஆவணங்கள் மூலம் தனது மனைவி காஞ்சனாவின் பெயருக்கு மாற்றம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த பார்த்திபன் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்து, உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், மா.சுப்பிரமணியன் மீது மோசடி, கூட்டுசதி, ஊழல் தடுப்பு உள்ளிட்ட சட்டப்பிரிவுகளில் கீழ் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கானது, சட்டமன்ற - நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான வழக்கை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, இந்த வழக்கில் குற்றச்சாட்டு பதிவுக்காக தள்ளி வைக்கபட்டது. இதனை எதிர்த்து மா. சுப்பிரமணியன் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், அவரின் மனுவை கடந்த மே மாதம் தள்ளுபடி செய்தது. இதையடுத்து, குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்யாமலே வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சி. சஞ்சய் பாபா முன்பு இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அவரது மனைவி காஞ்சனா ஆகியோர் நேரில் ஆஜராகி இருந்தனர் .
அப்போது அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நீதிபதி வாசித்தார். இதற்கு பதிலளித்த மா.சுப்பிரமணியனும், அவரது மனைவியும் தங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுப்பதாக தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, இருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்த நீதிபதி, வழக்கின் சாட்சி விசாரணை ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதிக்கு நடைபெறும் எனக் கூறி, வழக்கு விசாரணையை அன்றைய தினத்திற்கே தள்ளிவைப்பதாக உத்தரவிட்டார்.