முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவல் நவ.18-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பு
அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த பிணை மனு மீதான விசாரணை இன்று நீதிமன்றததில் வந்தது. அந்த மனு மீதான தீர்ப்பானது நவம்பர் 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 12:21 PM IST
சென்னை: தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவலை நவம்பர் 18ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பண மோசடி செய்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து வழக்கில் 5வது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவரிடம் விரிவான விசாரணை நடத்துவதற்காக போலீஸ் காவலில் எடுக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரினர். இதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றம் 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸிடம் தனியார் பள்ளிகளிடமிருந்து எவ்வாறு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது? சுமார் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிமான தொகை எந்தெந்த நபர்கள் மூலமாகக் கைமாறியது? பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகள் என்ன? வசூலிக்கப்பட்ட பணம் யாருக்கெல்லாம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது? என்பன குறித்து போலீசார் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
அதுமட்டுமல்லாமல், சோதனைகளில் கிடக்கப்பெற்ற ஆவணங்களை வைத்தும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர் அளித்த பதில்கள் எழுத்துப்பூர்வமாகவும், காணொளியாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டது. காவல் விசாரணை நவம்பர் 4ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அன்பில் மகேஸுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
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அப்போது அவரிடம் சிறையில் வழங்கப்படுகிற உணவின் தரம் குறித்தும், விசாரணையில் காவல்துறையினர் ஏதேனும் தொந்தரவு செய்தார்களா? என்பது குறித்தும் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். இதையடுத்து, அன்பில் மகேஸை நவம்பர் 06-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில், சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தார்.
இந்நிலையில், அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் (நவம்பர் 06) முடிவடைந்த நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பாக புழல் சிறையிருந்து காணொளி காட்சி மூலமாக மகேஸை சிறைத்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். இதையடுத்து, அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவலை நவம்பர் 18ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த பிணை மனு மீதான விசாரணை இன்று நீதிமன்றத்தில் வந்தது. அந்த மனு மீதான தீர்ப்பானது நவம்பர் 10ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.