முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு ஜாமீன் மறுப்பு - நீதிமன்றம் உத்தரவு
அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவல் நவம்பர் 18 ஆம் தேதிவரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஜாமின் மறுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 10, 2026 at 1:02 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளின் உரிமத்துக்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஸின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க லஞ்சம் கொடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் கோரி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி எல்.எஸ் சத்தியமூர்த்தி முன்பு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, "அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமார், அன்பில் மகேஸிடம் 3 நாட்கள் காவல்துறை விசாரணை முடிந்து விட்ட நிலையில், ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்.
விசாரணையை பாதிக்கும் எந்த விசயத்தையும் செய்யமாட்டார்.
விலைவாசி உயர்வு போல நாளுக்கு நாள் முறைகேடு செய்ததாக கூறப்படும் பணம் 100 கோடி, 200 கோடி மற்றும் 400 கோடி என காவல்துறை அதிகாரித்து காட்டி வருகிறது. அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுடன் நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் அமைச்சர் என்ற முறையில் கலந்து கொண்ட அன்பில் மகேஸ், பள்ளிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை அரசகுமாரிடம் அனைவரும் தெரிவிக்கலாம் என கூறியது முறைகேடு செய்யவே என காவல் துறை கூறுவதை ஏற்க முடியாது.
தனியார் பள்ளிகளின் உரிமம் 20 ஆண்டுகளுக்கு கடுமையான நிபந்தனையுடன் நீட்டிக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அந்த அரசணையை தான் தற்போதைய அரசும் கடைபிடித்து வருகிறது. திருடனை விட்டு விட்டு, திருட்டு பொருளை வாங்கியவனை மட்டும் கைது செய்வது நியாயமில்லை. சட்டம் அனைவருக்கும் பொதுவானது என்றால் பணம் கொடுத்தவர்கள் மீது ஏன் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை.
தமிழகம் கல்வியில் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை லட்சியமாக கொண்டு செயல்பட்ட அன்பில் மகேஸை பல கோடி ரூபாய் பணம் வாங்கி ஏமாற்றி விட்டதாக அவதூறு பரப்புகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.
காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "பதிவு செய்யப்படாத சங்கத்தில் அரசகுமாரை வைத்து இந்த முறைகேட்டை செய்துள்ளனர். தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார், அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்ட 2 வது நாளில் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
வர வேண்டிய பணம் எல்லாம் வந்து விட்டது. அதனால், அரசாணை வெளியிட போகிறோம் என தலைமறைவாக உள்ள சரவணன் பேசும் வீடியோ உள்ளது. இந்த பணம் எவ்வாறு அன்பில் மகேஷுக்கு சென்றது என்பது குறித்து விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும்.
முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமாரிடம் விரைவில் விசாரணை செய்ய உள்ளோம். அந்த விசாரணையில் கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அன்பில் மகேஷிடம் விசாரணை செய்ய வேண்டும். அதனால் ஜாமீன் வழங்க கூடாது.
தனியார் பள்ளிகள் உரிமையாளர்கள் பணம் கொடுக்க கட்டாயப் படுத்தப்பட்டுள்ளனர். கொடுக்கவில்லை என்றால் உரிமம் கிடைக்காது என்ற எண்ணத்தில் பணம் கொடுத்துள்ளனர். அதனால், பணத்தை பறிகொடுத்தவர்களை எப்படி குற்றவாளிகளாக சேர்க்க முடியும்" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எல். எஸ் சத்தியமூர்த்தி, வழக்கின் தீர்ப்பை நவம்பர் 10 ஆம் தேதி அறிவிப்பதாக ஒத்திவைத்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அன்பில் மகேஷ் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.