குட்கா வழக்கு: சாட்சிகள் விசாரணை எப்போது தொடங்கும்? சிபிஐ தரப்பை கடிந்து கொண்ட நீதிமன்றம்
குட்கா வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 11 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதி, விசாரணைக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பிலிருந்து முழுமையாக ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 4, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சிகள் விசாரணை எப்போது தொடங்கும்? என சி.பி.ஐ தரப்புக்கு சென்னை எம்.பி.- எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்க மத்திய, மாநில அரசு அலுவலர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், பி.வி. ரமணா, முன்னாள் டி.ஜி.பி., டி.கே.ராஜேந்திரன், பெருநகர சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் எஸ். ஜார்ஜ் என, மொத்தம் 25 பேருக்கு எதிராக, சி.பி.ஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என். லோகேஸ்வரன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வழக்கில் குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், பி.வி ரமணா மற்றும் முன்னாள் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஜார்ஜ் உட்பட 24 பேர் ஆஜராகினர். முன்னாள் டி.ஜி.பி., டி.கே. ராஜேந்திரன் மட்டும் ஆஜராகவில்லை.
டி.கே. ராஜேந்திரன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத நிலையில், அவர் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்க கோரி மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, வழக்கு எவ்வாறு மூன்று மாதத்தில் முடிக்கப்படும் என உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தீபாவளி பண்டிகை: ரூ. 100-க்கு ‘வெற்றி சிறப்பு காய்கறித் தொகுப்பு’ - பட்டியலில் உள்ள காய்கறிகள் என்னென்ன?
எனவே, ‘சாட்சிகள் விசாரணை எப்போது தொடங்கப்படும்? எப்போது ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்படும்? என சி.பி.ஐ தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
பின்னர் வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 11 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதி, விசாரணைக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பிலிருந்து முழுமையாக ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
வழக்கு கடந்து வந்த பாதை
முன்னதாக இவ்வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சென்னை காவல்துறை முன்னாள் ஆணையர் ஜார்ஜ் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், ‘விசாரணை அதிகாரியிடம் வாக்குமூலம் அளிக்காதவர்கள் பலர் இந்த வழக்கில் சாட்சிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்களை சிபிஐ தரப்பு சாட்சிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது அனைத்து சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களின் நகல்களை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், இந்த மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதை எதிர்த்து, ஜார்ஜ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு ஜூலை 4 அன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, “பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் மனுதாரருக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுவிட்டதால், மனுதாரர் கோரிக்கையை நிராகரித்த சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் எந்த தவறும் இல்லை” எனக் கூறி, ஜார்ஜின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
அதே சமயம், குட்கா முறைகேடு வழக்கை 12 வாரங்களுக்குள் (3 மாதத்தில்) விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் எனவும் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி இளந்திரையன் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில், இன்றைய வழக்கு விசாரணையின்போது, சாட்சி விசாரணை எப்போது தொடங்கப்படும் என சி.பி.ஐ தரப்புக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இதனால், குட்கா முறைகேடு வழக்கு விசாரணை இன்னும் சில காலம் நீடிக்கும் நிலையில் உள்ளது.