ETV Bharat / state

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நிலங்களை ஆய்வு செய்ய சிறப்புக் குழு அமைப்பு

தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு, உரிமை கோரல், நீதிமன்ற வழக்குகள், சட்டவிரோத விற்பனை போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அறநிலையத் துறை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில்
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நிலங்களை ஆய்வு செய்து சரிபார்க்க இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சிறப்புக் குழுவை அமைத்துள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு உரிமைத் தகராறு மற்றும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையில் அறநிலையத் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் அமைந்துள்ள தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான அசையாச் சொத்துகள் மற்றும் நிலங்களின் உரிமை, பரப்பளவு, தற்போதைய பயன்பாடு உள்ளிட்ட விவரங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்து சரிபார்க்க இந்து சமய அறநிலையத்துறை சிறப்புக் குழுவை அமைத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. பல கோடி ரூபாய் மோசடி - சுசீந்திரம் தாணுமாலய சாமி கோவில் கணக்கர் பணியிடை நீக்கம்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களில் அண்மைக் காலமாக ஆக்கிரமிப்பு, உரிமை கோரல், நீதிமன்ற வழக்குகள், ஆவண முறைகேடுகள் மற்றும் சட்டவிரோத விற்பனை போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும், கோயில் சொத்துகளை பாதுகாக்கவும் அனைத்து முக்கிய திருக்கோயில்களின் நிலங்களை முறையாக ஆய்வு செய்து, அவற்றின் உரிமை மற்றும் பயன்பாட்டு விவரங்களை தொகுக்க வேண்டும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

அந்த அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில், முதற்கட்டமாக பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை வருவாய்த் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள், நில ஆவணங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பதிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு முழுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ள சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில், திருச்சிராப்பள்ளி இந்து சமய அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் தலைவராகவும்,
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலின் இணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர், பழனி வருவாய் கோட்டாட்சியர், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தின் துணை ஆட்சியர், திண்டுக்கல் நில அளவை உதவி இயக்குநர், திண்டுக்கல் ஆலய நிலங்களுக்கான தனி வட்டாட்சியர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த சிறப்பு குழுவானது, கோயிலுக்குச் சொந்தமான அனைத்து நிலங்களின் உரிமை விவரங்கள், பரப்பளவு, வருவாய்த் துறை பதிவுகள், தற்போதைய பயன்பாடு, ஆக்கிரமிப்புகள், நிலுவையில் உள்ள நீதிமன்ற வழக்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் விரிவாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. இயற்கை வழங்கிய வளங்களை அனுபவிக்க இத்தனை சுங்கக் கட்டணங்களை பொதுமக்கள் ஏன் செலுத்த வேண்டும்?- நீதிபதி சரமாரி கேள்வி

இந்த ஆய்வின் மூலம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான அனைத்து நிலங்களின் உண்மையான நிலை, உரிமை மற்றும் பயன்பாட்டு விவரங்கள் துல்லியமாகக் கண்டறியப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்புகள், முறைகேடான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சட்டவிரோத உரிமைக் கோரல்களைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறநிலையத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

TAGGED:

PALANI DANDAYUTHAPANI SWAMY TEMPLE
PALANI TEMPLE LANDS
TEMPLE LANDS SURVEY
SPECIAL COMMITTEE TO PALANI TEMPLE
SPECIAL COMMITTEE TO PALANI TEMPLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.