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பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய சிறப்பு ஆணையம் - அமைச்சர் வன்னி அரசு அவையில் தகவல்

ஆர்டிஐ தகவலின் அடிப்படையில் 12 லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலம் இருந்த நிலையில், தற்போது 1,86,000 ஏக்கர் நிலம் தான் இருப்பதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு குறிப்பிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (SS Tamil Nadu Assembly/ YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 4:53 PM IST

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சென்னை: பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய விரைவில் சிறப்பு ஆணையம் உருவாக்கப்படும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்எல்ஏ மாரிமுத்து, தமிழ்நாட்டில் பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க தனி வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.

இதுதொடர்பாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசியபோது, "பஞ்சமி நிலம் தொடர்பாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட விரும்புகிறேன். 1891-ஆம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு ஆட்சியராக இருந்தவர் தான் நிலங்களை கண்டறிந்தார். இதுதொடர்பாக இங்கிலாந்து மகாராணிக்கு கடிதம் எழுதினார். இதற்குப் பிறகு இரண்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதில் 12 லட்சம் ஏக்கர் தரிசு நிலம் பழங்குடியின மக்கள் மட்டும் பயன்படுத்த கொடுக்கப்பட்டது.

1996 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி முடியும்போது அன்றைய வருவாய்த்துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் பேரில் பஞ்சமி நிலத்தை கண்டறிய குழு போடப்பட்டது. அதன்பின் அது நீர்த்துப் போய்விட்டது. அதன் பிறகு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் ஒரு குழு போட்டார், அதுவும் கிடப்பில் போடப்பட்டது.

2015 ஆம் ஆண்டு செல்வி ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு தீர்ப்பு வருகிறது. பஞ்சமி நிலம் கண்டறிய குழு போடப்பட்டது. ஆர்டிஐ தகவல் அடிப்படையில் 12 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் இருந்த நிலையில் இப்போது 1,86,000 ஏக்கர் நிலம் தான் உள்ளது. பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிவதற்கு ஏற்கனவே இருந்த ஆணையங்களை விட சிறப்பான ஆணையத்தை அமைக்க உள்ளோம். விரைவில் பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய சிறப்பு ஆணையம் உருவாக்கப்படும்" என அமைச்சர் வன்னியரசு தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அதிமுக எஸ்.பி.வேலுமணி, " முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் என்றுதான் சொல்கிறார்கள். அதேபோல் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா என்று சொல்வது சரியல்ல. அம்மா என்று குறிப்பிட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏற்கனவே அமைச்சர் இரண்டு முறை பெயர் சொல்லிவிட்டார்" என்றார்

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னியரசு, "ஜெயலலிதா அவர்களை குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. சட்டப்பேரவை குறிப்பில் அம்மையார், அம்மா என்று இல்லை. அவர்களை குறைத்து மதிப்பிடுவதாக நினைக்க வேண்டாம். இனி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மையார் என்று சொல்கிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பஞ்சமி நிலம்
அமைச்சர் வன்னி அரசு
PANCHAMI LANDS
SPECIAL COMMISSION
MINISTER VANNI ARASU

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