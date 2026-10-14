கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் நீண்ட காலக் கடன் வழங்க சிறப்பு முகாம்கள்- கூட்டுறவுத் துறை அறிவிப்பு
பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள தொடக்கக் கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கிகளில் உரிய ஆவணங்களுடன் பங்கேற்றுப் கடன் பெறலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் மூலம் நீண்டகால கடனாக 30 லட்ச ரூபாய் வரை கடன் வழங்குவதற்கு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும் என கூட்டுறவுத் துறை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கூட்டுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூலம் ரூ.1.80 லட்சம் கோடி கடன் வழங்கும் இலக்கை அடையும் வகையில், வாரந்தோறும் சிறப்புக் கடன் முகாம்கள் மற்றும் கடன் மேளா நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சிங்கப் பெண்கள் கடன்கள் மற்றும் வீட்டு வசதிக் கடன்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும், வெள்ளிக்கிழமைகளில் இதர முன்னுரிமைத் துறைக் கடன் திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட உள்ளன.
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மேலும், கூட்டுறவுத்துறையின் சார்பில், ரூ.50 கோடி நீண்ட காலக் கடன்களும் இந்த சிறப்பு முகாம்களில் கூடுதலாக வழங்கப்பட உள்ளன.
இதில் வேளாண் இயந்திரம் வாங்குதல், குளிர்பதன கிடங்குகள் அமைத்தல், கால்நடை வளர்ப்பு (கறவை மாடு, ஆடு, கோழி), மற்றும் அறுவடைக்கு பிந்தைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான கடன்கள் வழங்கப்படும்.
தகுதியுடைய உறுப்பினருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை நீண்ட காலக் கடன் வழங்கப்படும். பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள தொடக்கக் கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கிகளில் (PCARDB) உரிய ஆவணங்களுடன் பங்கேற்றுப் பயனடையலாம். விண்ணப்பத்துடன் புகைப்படங்கள், அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று, KYC ஆவணங்கள் மற்றும் நில அடமான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்திட வேண்டும்.
இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்திப் பொருளாதார மேம்பாடு அடையலாம். மேலும் விவரங்ளுக்கு 98840 00845 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.