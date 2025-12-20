ETV Bharat / state

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்க பெயர் இல்லையா? சென்னையில் இன்றும், நாளையும் சிறப்பு முகாம்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தம் மற்றும் எதிர்ப்பு தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
சென்னை: வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்களுக்காக இன்றும், நாளையும் சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது.

பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் (Special Intensive Revision) மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. அந்த வகையில், எஸ்ஐஆர் பணிகளும் மிகத் தீவிரமாக நடத்தப்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டவாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி SIR பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பீகாரில் வெறும் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் மட்டுமே நீக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 14,25,018 பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்களுக்காகவும், புதிதாக 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களுக்காகவும் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் டிசம்பர் 20 மற்றும் 21 ஆகிய இரு தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.

சென்னையில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிறப்பு முகாம்

அதன்படி, சென்னை மாவட்டத்தில் 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும், புதிதாக வாக்காளர் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல், நீக்குதல் தொடர்பான சிறப்பு முகாம் இன்று (20.12.2025 ) சனிக்கிழமை மற்றும் நாளை (21.12.2025) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி - மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாத வாக்காளர்கள் மற்றும் 01.01.2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முகாம்களில் வாக்காளராக உரிய ஆவணங்களுடன் பெயர் சேர்த்திடலாம் என்பதையும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

கடைசி தேதி

வாக்காளர் சேர்த்தல், திருத்தம் மற்றும் எதிர்ப்பு தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளலாம். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தொடர்புடைய படிவத்தை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அலுவலகங்களில் நேரடியாக பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம்.

இவற்றில் கடந்த 2002 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் அல்லது பெற்றோரின் விவரங்கள் இடம் பெற்றிருந்தால் அவற்றையும் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த சிறப்பு முகாம்களின் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், தவறாக நீக்கப்பட்ட பெயர்களை மீண்டும் சேர்த்தல், முகவரி திருத்தம், இரட்டை பதிவு நீக்கம், தொகுதி மாற்றம் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

SIR-ல் பெயர் இருக்கிறதா? என்பதை voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்திலும், Voter Helpline App மூலமும் வாக்காளர் அட்டை எண்ணை பதிவிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறாதவர்கள் உடனடியாக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தங்களது வாக்குரிமையை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறும் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

