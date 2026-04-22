3,000 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள மாஞ்சோலையில் வாக்காளர்களுக்கு சிறப்பு பேருந்து இயக்கம்
மாஞ்சோலை தொழிலாளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக இன்றும், நாளையும் காலை 8, 10 மற்றும் பிற்பகல் 2.30 மணி என மூன்று வேளை பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
Published : April 22, 2026 at 9:45 PM IST
திருநெல்வேலி: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சுமார் 3 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் மாஞ்சோலை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இன்றும், நாளையும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சுமார் 3 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்டம் அமைந்துள்ளது. இங்கு குத்தகை அடிப்படையில் இயங்கி வந்த தனியார் தேயிலை தோட்ட நிறுவனங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அதன் உற்பத்தியை திடீரென நிறுத்தின.
இதனால் அங்கு பணிபுரிந்த கூலி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, வாழ்வாதாரத்தை இழந்த அந்த மக்களுக்கு அரசு சார்பில் மறுவாழ்வு ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டன. இருப்பினும் தொழிலாளர்கள் சிலர் குறிப்பிட்ட சில கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மலையை விட்டு இறங்காமல் இப்போதும் மாஞ்சோலையிலேயே வசித்து வருகின்றனர்.
அதேநேரத்தில் வேலை உள்ளிட்ட பிற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக அந்த மக்கள் சில நேரங்களில் மாஞ்சோலையை விட்டு கீழே வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். இதற்கிடையில் மாஞ்சோலை பகுதிகளில் இயங்கி வந்த தபால் நிலையம், ரேஷன் கடை உள்ளிட்டவை மூடப்பட்டன. மேலும் பேருந்து சேவையானது நாள் ஒன்றுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையிலேயே நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு இன்றும், நாளையும் மாஞ்சோலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பேருந்து சேவையை அறிவித்து, அவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தினமும் காலை 8 மணிக்கு மட்டும் மாஞ்சோலைக்கு அரசு பேருந்து சென்று வந்த நிலையில், இன்றும், நாளையும் காலை 8, 10 மற்றும் மதியம் 2.30 என மூன்று வேளை மாஞ்சோலை தொழிலாளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
வாக்களிக்க செல்பவர்கள் மணிமுத்தாறு வன சோதனைச்சாவடியில் வாக்காளர் அட்டை அல்லது ஆதார் அட்டை காண்பித்த பின்னரே அனுமதிக்கப்படுவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாஞ்சோலையில், மாஞ்சோலை, ஊத்து, நாலுமுக்கு ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு மொத்தம் 294 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். முந்தைய தேர்தலில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இங்கு இருந்தனர். ஆனால், தேயிலை நிறுவனங்கள் வெளியேறிவிட்டதால் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள், மாஞ்சோலையை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர். இதன் விளைவாக வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை பெரிய அளவில் குறைந்திருக்கிறது.