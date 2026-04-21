சட்டமன்றத் தேர்தல்: சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல சிறப்பு பேருந்துகள்

சென்னையிலிருந்து தினசரி இயக்க கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன், 6,234 சிறப்பு பேருந்துகள் 3 நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

Published : April 21, 2026 at 8:38 PM IST

சென்னை: சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வாக்களிக்க வசதியாக தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.

இது குறித்து போக்குவரத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘சட்டமன்ற தேர்தல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம், அரசு தலைமை செயலாளர் தலைமையில் ஏப்ரல் 20 அன்று நடைபெற்றது.

அதில், உள்துறை செயலாளர், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர், அரசுத் துறை உயர் அலுவலர்கள், காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள், அரசு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தேர்தலை முன்னிட்டு, வரும் ஏப்ரல் 21 முதல் ஏப்ரல் 23 பிற்பகல் வரை சென்னையிலிருந்து தினசரி இயக்கக் கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன், 6,234 சிறப்புப் பேருந்துகள் 3 நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக, 11,323 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. அதன்படி, ஏப்ரல் 21 - 3,686 பேருந்துகளும், ஏப்ரல் 22 - 6,132 பேருந்துகளும், ஏப்ரல் 23 - 1,505 பேருந்துகளும் இயக்கப்படவுள்ளன. மேலும், தினசரி 1,260 ஆம்னி பேருந்துகளும் இயக்கப்படவுள்ளன.

கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம், கோயம்பேடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, பயணிகள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு TNSTC செயலி அல்லது www.tnstc.in⁠ இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பயணிகளின் வசதிக்காக 24 மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு, 94450-14436 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு தகவல்கள் பெறலாம். முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் கூடுதல் பணியாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதே போல, வாக்காளர்கள் பயன்பெறும் வகையில், ஏப்ரல் 23 வரை 5 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

சென்னை எழும்பூர் - மங்களூர், சென்னை சென்ட்ரல் - கோயம்புத்தூர், சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை, தாம்பரம் - தூத்துக்குடி மற்றும் சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி ஆகிய வழித்தடங்களில் இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற இந்த சிறப்புப் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

