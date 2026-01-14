ETV Bharat / state

கீழ்ப்பாக்கம் ரவுடி கொல்லப்பட்ட விவகாரம்; மேலும் இருவர் கைது - சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்த கொலை சம்பவத்தில் இதுவரை 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார்
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரவுடி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் மேலும் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒரு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளரும் சஸ்பெண்ட் ஆகியுள்ளார்.

சென்னையில் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரவுடி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இந்த கொலை வழக்கில் அடுத்தடுத்த கைது சம்பவங்களும், காவல் துறையினர் மீதான சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைகளும் அரங்கேறி வருகின்றன.

சென்னை கொளத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆதி என்கிற ஆதிகேசவன் (23). இவர் மீது சென்னை ராஜமங்கலம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த நிலையில், இவரது தோழி சுசித்ரா என்பவருக்கு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தை பிறந்து, உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்து விட்டது. இந்த தகவல் அறிந்து கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனைக்கு வந்த ஆதி மதுபோதையில் பிரசவ வார்டு அருகே படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்தார்.

'பழிக்கு பழி...'

அப்போது பட்டா கத்தியுடன் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் தலைக்கவசம் அணிந்து நுழைந்த ஒரு கும்பல் அவரை கொலை செய்து விட்டு தப்பியது. இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை தெற்கு கூடுதல் ஆணையர் நரேந்திரன் நாயர் நேரடியாக ஆய்வு செய்து 9 தனிப்படைகள் அமைத்து கொலையாளிகளை விரைந்து பிடிக்க உத்தரவிட்டார்.

அதன் அடிப்படையில் முதற்கட்ட விசாரணையில் ரவுடி ஆதியுடன் இருந்த நபர்களே அவரின் எதிரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்து, 2021 ஆம் ஆண்டு பழனி என்பவர் கொலைக்கு பழிக்கு பழியாக ஆதியை கொலை செய்திருப்பது தெரிய வந்தது. பிறகு இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சாருமதி, சுசித்ரா, சூர்யா, அலிபாய், கார்த்திக், ஸ்ரீராம், ஜெய பிரதாப், வனக்குமார் ஆகிய 8 பேரை கீழ்ப்பாக்கம் காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக மேற்கொண்டு கீர்த்தி வாசன், தினேஷ் ஆகிய இருவரை கீழ்ப்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இருவரிடமும் தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்புள்ளது என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், மருத்துவமனை வளாகத்தில் காவல் நிலையம் இருந்த நிலையிலும் ரவுடியை ஒரு கும்பல் வெட்டி கொலை செய்திருப்பது காவல்துறை பாதுகாப்பை குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று இரவு பணியில் இருந்த காவல் ஆய்வாளர் சீனிவாசன் மற்றும் உதவி ஆணையர் துரை ஆகியோருக்கு உயர் அதிகாரிகள் மெமோ கொடுத்து விசாரனை நடத்தி வந்தனர். மேலும் அன்று இரவு மருத்துவமனையில் பணியில் இருந்த காவலர்களிடமும் உயர் காவல் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று இரவு பணியில் இருந்த மூன்று பெண் காவலர் உட்பட நான்கு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அதனை தொடர்ந்து இன்று சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் கிரிதரன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதுவரை இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அலட்சியமாக செயல்பட்ட ஐந்து காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் எங்கே? தவெக மாவட்ட செயலாளர் கொடுத்த 'அப்டேட்'

TAGGED:

CHENNAI ROWDY MURDER CASE
KILPAUK GOVERNMENT HOSPITAL
கீழ்ப்பாக்கம் ரவுடி கொலை
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை
KILPAUK HOSPITAL MURDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.