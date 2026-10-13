விஸ்வரூம் எடுக்கும் உட்கட்சி பூசல்; இடியாப்ப சிக்கலில் தவிக்கும் அதிமுக - கட்சியை கரை சேர்ப்பாரா இபிஎஸ்?
அதிமுகவில் உருவாகியுள்ள அதிருப்தி புயலையும், தவெகவின் அரசியல் நகர்வுகளால் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் சரிவுகளையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 6:59 PM IST
By - எஸ்.சிவக்குமார்
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அதிமுக, இன்னும் சில தினங்களில் தனது 55-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.
இந்தியாவில் எத்தனையோ கட்சிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதும், அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அவை காணாமல் போவது என்பதும் ஆண்டாண்டுகால அரசியல் நிகழ்வாக உள்ளது. ஆனால், சுதந்திர இந்தியாவில் அதிமுக செய்த சாதனைகளை என்பது வேறு யாரும் இனியும் கூட எளிதில் செய்துவிட முடியுமா? என்றால் அது கேள்விக்குறிதான்.
6 மாத குழந்தை டூ இடைத்தேர்தல் வெற்றி
1972-இல் அதிமுக உருவாக்கப்பட்டு 6 மாத குழந்தையாக இருந்தபோது, 1973-இல் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது. பச்சிளம் குழந்தை தானே என ஆண்ட திமுகவும், ஏற்கெனவே ஆண்ட காங்கிரஸ் கட்சியும் மேம்போக்காவே அதிமுகவை அணுக, அவர்கள் இருவருக்கும் அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்து திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை அபார வெற்றி பெற்றது.
இதைத்தொடர்ந்து 1977-இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்தது. தொடர்ந்து 1980, 1984 என அடுத்தடுத்த நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலிலும் தொடர்ச்சியாக அதிமுக வென்று, திமுகவுக்கு சிம்மசொப்பனமாக உருவெடுத்தது.
7 முறை ஆட்சி அமைத்த ஒரே கட்சி அதிமுக
இன்றைய தேதியில் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ், திமுக, அதிமுக, தவெக என பல்வேறு கட்சிகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும், அதிமுக படைத்த வரலாற்று சாதனையை வேறு ஒருவரால் தொட முடியுமா? என்றால் அது சந்தேகமே. தமிழ்நாட்டில் 31 ஆண்டுகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரே கட்சி என்ற இமாலய சாதனையை படைத்த ஒரே கட்சி அதிமுக மட்டுமே.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தலைமையில் 3 முறையும், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையில் 4 முறையும் என மொத்தமாக 7 முறை அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்துள்ளது.
முதலிடம் டூ மூன்றாம் இடம்
2016-இல் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் அதிமுக பல்வேறு அணியாக பிளவுபட்டு, தற்பொழுது முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு வெற்றிகளை கண்டு கம்பீரமாக இருந்த அதிமுக, நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு போனது.
மொத்தம் 169 இடங்களில் போட்டியிட்ட அதிமுக, வெறும் 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது. சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. மேலும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை எதிர்க்க, திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க அதிமுக முயன்றதாக தகவல்கள் பரவின. இது அக்கட்சியை சேர்ந்தவர்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகின.
கொறடா உத்தரவை மீறிய அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
இந்த நிலையில், தொடர் தோல்விக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையே காரணம் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் சிலரால் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதனிடையே, தவெக அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, அதிமுகவின் 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அக்கட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்து, அதிமுக தலைமைக்கு மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினர். இதையடுத்து தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 பேரையும் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கி உத்தரவிட்டார்.
இருப்பினும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாவட்டச் செயலாளர்கள் பொறுப்பில் இருந்து எங்களை நீக்கியது செல்லாது என எஸ்.பி வேலுமணி, சி.வி சண்முகம் தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போர்க்கொடி தூக்கினார்.
இதனிடையே, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு வாக்களித்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் சபாநாயகரிடம் அதிமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வாக்களித்த 25 எம்எல்ஏக்களில் 21 பேர் தங்களின் செயலுக்கு மன்னிப்பு கோரியதால், அவர்கள் மீதான நடவடிக்கையை அதிமுக தலைமை கைவிட்டது.
அதிமுக டூ தவெக தாவிய எம்எல்ஏக்கள்
இந்த சூழ்நிலையில், மன்னிப்பு கடிதம் வழங்குவதற்கு முன்பாகவே அதிமுகவை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, ஜெயக்குமார், இசக்கி சுப்பையா தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். இந்த விவகாரம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலும் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் இருவரும் வெற்றி பெற்றனர். சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் அலையிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்ற இரண்டு தொகுதிகளை இழந்தது, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமை மீது அதிருப்தி நிர்வாகிகளுக்கு மீண்டும் சந்தேகம் எழ, இடைத்தேர்தல் முடிவு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
அதிருப்தி நிர்வாகிகள் தனித்தனியாக ஆலோசனை
இடைத்தேர்தலில் அதிமுக பெற்ற தோல்வி காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி மீது நம்பிக்கை இழந்த எஸ்.பி வேலுமணி, சி.வி சண்முகம், தங்கமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தற்போது மீண்டும் அதிமுகவில் போர்கொடியை தூக்கி உள்ளனர்.
அதன்படி அதிமுகவின் 55-ஆம் ஆண்டு தொடக்க நாள் பொதுக்கூட்டங்களை புறக்கணிக்க எஸ்.பி.வேலுமணி நத்தம் விஸ்வநாதன் மற்றும் சி.வி சண்முகம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அக்டோபர் 15 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் அதிமுக தொடக்க நாள் பொதுக்கூட்டங்களில் அவர்கள் பங்கேற்க போவதில்லை என்ற முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
எடப்பாடிக்கு மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்திய நீதிமன்ற தீர்ப்பு
இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மேலும் நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் விதமாக, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 6 பேர் ராஜினாமாவை எதிர்த்து அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தாலும், அவர்களின் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் ஏற்றது செல்லும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அதிமுகவை தன் வசப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. இந்த சூழ்நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளும், தேர்தல் முடிவுகளும் அதிமுகவுக்கு எதிராக இருக்கும் சூழ்நிலையில், வரும் காலங்களில் மேலும் சில அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெகவில் இணைவதற்கான தொடக்க புள்ளியாக இவை அனைத்தும் இருந்துவிடுமோ? என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.
இதை உறுதி செய்யும் விதமாக, இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அதிமுகவில் இருந்து மேலும் 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெகவுக்கு வருவார்கள் என்று கூறியுள்ளது, அதிமுகவில் மேலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவின் எதிர்காலம்தான் என்ன?
ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசியலை தீர்மானித்த இயக்கமாக இருந்த அதிமுக இன்று தன் சொந்த கட்சிகளின் உறுப்பினர்களைக் கூட தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியாமல் திணறி வருகிறது. முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்தில் தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்த அதிமுக தற்பொழுது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் இடியாப்ப சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி, அதிமுகவின் கட்டமைப்பை உலுக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளிகளாக இருந்த சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி சண்முகம், தங்கமணி ஆகியோர் கட்சிக்கு எதிரான மனநிலையில் இருப்பதால், எடப்பாடி பழனிச்சாமி எனும் தனிமனித ஆளுமை பொய்த்துப்போய் வருகிறது. மேற்கொண்டு நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் மற்றும் அடுத்தடுத்து நடக்கும் நிகழ்வுகள் எடப்பாடியின் தலைமைக்கு தலைவலி அளிக்கக்கூடியதாகவே இருக்கிறது என்பதே அரசியல் விமர்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
"இபிஎஸ் பிடிவாதத்தை கைவிட வேண்டும்"
அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி பூசல் குறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளர் துரை கர்ணா கூறுகையில், "எம்.ஜி.ஆரின் மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவை முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா 34-ஆண்டுகள் கட்டிக் காப்பாற்றினார். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு இரட்டை தலைமை முறை அமர்ந்து கட்சியை வழிநடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டு, மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒற்றைத் தலைமை கொண்டுவரப்பட்டது. சட்டதிட்ட விதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டும், எடப்பாடி பழனிசாமி முதன்மைப் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடந்த நாடாளுமன்ற மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட 12 தேர்தல்களில் (2019 முதல்) தொடர்ச்சியாக தோல்வி அடைந்துள்ளது.
2026 பொதுத்தேர்தலில் கட்சியைக் மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளியிருப்பது மூத்த அதிமுகவின் முன்னோடிகளுக்குக் கடுமையான அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சியை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்தவர்களை வெளியேற்றியதன் விளைவாக, இடைத்தேர்தலிலும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்குச் சென்றுள்ளது.
குறிப்பாக தங்கமணி, எஸ்.பி வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், மூத்த நிர்வாகிகள் இனியாவது ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும்; மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்கு அண்ணா திமுகவை அவர்களால் அழைத்துச் செல்ல முடியுமா? என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி அடிமட்டத் தொண்டர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற புதிய சக்தியும், பழைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இருக்கும் சூழலில், அதிமுக மிக வலிமைமிக்க இயக்கமாக மாற வேண்டும் என்றால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிடிவாதத்தைத் தளர்த்தி, கட்சியை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா போல தமக்கு எதிரான நிலைப்பாடு எடுத்தவர்களையும் அரவணைத்து, கட்சியில் இணைத்து வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்ற அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடித்தால் மட்டுமே அதிமுகவுக்கு எதிர்காலம் உண்டு" என்றார்.
அதிமுகவில் உருவாகியுள்ள அதிருப்தி புயலையும், தவெக-வின் அரசியல் நகர்வுகளால் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் சரிவுகளையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள மூத்த நிர்வாகிகளைச் சரிசெய்து, பிரிந்து சென்ற சக்திகளை ஒருங்கிணைத்து, இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுத்தால் மட்டுமே அதிமுக தனது பொன்விழா வரலாற்றைத் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும். இல்லையெனில், இந்த உட்கட்சிப் பூசல்கள் கட்சியின் அடித்தளத்தையே பலவீனப்படுத்திவிடும் என்பதே அரசியல் விமர்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.