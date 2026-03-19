முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு ஏற்பாடு

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 7:33 PM IST

சென்னை: வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முதியவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், சேவை வாக்காளர்கள் மற்றும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் வாக்காளர்கள், தபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்துள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 9, 23 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிப்பதற்கு பல்வேறு ஏற்பாடுகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தல்களில், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள், வாக்காளர் பட்டியலில் மாற்றுத்திறனாளிகள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தபால் வாக்கு மூலம் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தலாம். அவர்கள், படிவம் 12D-ஐ பயன்படுத்தி, தேர்தல் அறிவிக்கை வெளியான 5 நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மூலம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதையடுத்து, வாக்குச் சேகரிக்கும் குழுக்கள், வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வாக்குகளைச் சேகரிப்பார்கள்.

தேர்தல் நாளில், தீயணைப்புத் துறை, சுகாதாரம், மின்சாரம், போக்குவரத்து, ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள், விமான போக்குவரத்து, அரசு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் போன்ற அத்தியாவசியப் பணிகளில் இருக்கும் வாக்காளர்கள், தங்கள் துறையின் நியமிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் மூலம் தபால் வாக்கு செலுத்த விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்தல் நாளில் செய்திக் சேகரிப்பிற்காக செல்லும் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களும் அத்தியாவசியப் பணிகளில் உள்ள 'வராத வாக்காளர்கள்' பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர், அவர்களும் தபால் வாக்கு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.

வேறு மாநிலத்தில் ஆயுத படையில் பணிபுரியும் வாக்காளர்கள், சேவை வாக்காளர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களும் தபால் வாக்கு முறையில் வாக்களிக்கலாம். அவர்களுக்கு வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு தபால் வாக்குகள் மின்னணு முறையில் அனுப்பப்படும். இதற்கான தபால் செலவை சேவை வாக்காளர்கள் ஏற்க வேண்டியதில்லை. பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் வாக்குகள் அனைத்தும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே மாதம் 4-ஆம் தேதி காலை 8:00 மணிக்குள் சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களை சென்றடைய வேண்டும்.

இதுகுறித்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் விளக்க வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

