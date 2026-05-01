மின்சார ரயில் பாதைகளில் பழுதுகளை நீக்க 18 சிறப்புப் பெட்டிகள் - மதுரை ரயில்வே கோட்டம் அறிவிப்பு

நாசரேத் ரயில் நிலையத்தில் தனி ரயில் பாதையுடன் மின்சார பராமரிப்பு ரயில் பெட்டி சேவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : May 1, 2026 at 8:07 AM IST

மதுரை: மதுரை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து ரயில் பாதைகளும் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மின்சார ரயில் என்ஜின்களை இயக்குவதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய ரயில்வே துறையானது நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள ரயில் பாதைகளை மின்மயமாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன்படி, மதுரை கோட்டத்தின்கீழ் செயல்பாட்டில் உள்ள ரயில் பாதைகள் 100 சதவீதம் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அனைத்து ரயில்களும் மின்சார என்ஜின்கள் மூலம் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், மின்சார ரயில்களை தங்கு தடையின்றி இயக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரயில் பாதையில் உள்ள மின் கம்பி வடங்களை பராமரிக்கவும், திடீரென்று ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்யவும், ரயில் பாதையில் இயங்கும் வகையிலான 18 சிறப்பு ரயில் பெட்டிகளும் தற்போது தயார் நிலையில் உள்ளன.

திடீர் பழுதுகளை கால தாமதமின்றி சரி செய்யும் வகையில் இந்த சிறப்பு பெட்டிகளானது மணப்பாறை, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கோவில்பட்டி, பழனி, காரைக்குடி, ராஜபாளையம், ராமநாதபுரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் தனி ரயில் பாதை அமைத்து தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 28) அன்று நாசரேத் ரயில் நிலையத்தில் தனி ரயில் பாதையுடன் மின்சார பராமரிப்பு ரயில் பெட்டி சேவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும் மானாமதுரை, தேனி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, புனலூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த வசதி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

இதையும் படிங்க: பச்சை பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளினார் கள்ளழகர்

இந்த பராமரிப்பு பெட்டியில் சிறிய பணிமனை போன்ற அமைப்புடன் ஜெனரேட்டர், மின்கம்பி வடம் அருகே சென்று பழுது பார்க்க தானாக உயரும் லிப்ட் அமைப்புடன் கூடிய சதுரப் பெட்டி உள்ளிட்ட தேவையான கருவிகள் அனைத்தும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ரயில் பாதைக்கு அருகே இரண்டு மீட்டர் தூரத்தில் வளர்ந்துள்ள மரங்களால் ரயில் மின்சார கம்பி வடங்கள் பாதிப்படைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதுபோன்று ரயில் பாதை அருகே உள்ள மரங்கள் குறித்த தகவல்களை பொதுமக்கள் அருகிலுள்ள ரயில் நிலைய அதிகாரி அல்லது ரயில்வே கேட் பாதுகாவலரிடம் தெரிவிக்கலாம் எனவும் மதுரை ரயில்வே கோட்ட அலுவலகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

