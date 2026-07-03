"உங்கள் உரிமையை பதிவு செய்யுங்கள்" முதல்வர் லிஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்காக பிரத்யேக செயலி
பெரம்பூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் திறந்து வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 3, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதி பொதுமக்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் வகையில் "உங்கள் உரிமையை பதிவு செய்யுங்கள்" என்ற பிரத்யேக செயலி விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட விஜய் சுமார் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் 13- வது முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தனது பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறைகளை எளிதில் அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் "உங்கள் உரிமையை பதிவு செய்யுங்கள்" என்ற பெயரில் பிரத்யேக மொபைல் செயலியை அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த மொபைல் செயலி தொடர்பான விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
இந்த செயலியில் பெயர், தொலைபேசி எண், முகவரி, வார்டு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு தங்கள் பகுதியில் நிலவும் பிரச்சனைகளைக் குறிப்பிட்டு பதிவிட வேண்டும். சம்மந்தப்பட்ட புகாருக்கான புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் குரல் பதிவு ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்தும் தங்களது புகார்களை பொதுமக்கள் பதிவிடலாம். பொதுமக்கள் செயலி வழியாகப் பதிவிடும் புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் மீது மூன்று நாட்களுக்குள் சம்மந்தப்பட்டத் துறையைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் மூலம் தீர்வுக் காணும் வகையில் செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அடிப்படைத் தேவைகள், மின்சாரம், கல்வி, மருத்துவ உதவி, நலத்திட்டங்கள், வீட்டு வசதி, வேலைவாய்ப்பு, வணிகம், சட்ட உதவி, ஆவண உதவி, அவசர உதவி, சமுதாய சேவை போன்ற சேவைகளும் இந்த மொபைல் செயலி வழியாக பொதுமக்கள் பெறலாம். செயலியில் பதிவுச் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு புகாருக்கும் புகார்தாரருக்கு பதிவெண் வழங்கப்படும். அந்த பதிவெண்ணை வைத்து புகாரின் நிலையை அறிந்துக் கொள்ளலாம். இந்த செயலியில் "வாட்ஸ் அப்" வழியாகவும் புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளை அனுப்பும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் முதலமைச்சரும், பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான விஜய்க்கு தனியாக ஒரு புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் தயாராகி வருகிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் திறந்து வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அப்போது, பெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்கான பிரத்யேக செயலியையும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிமுகம் செய்து வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பெரம்பூரில் ரூ.100 கோடியில் புதிய திட்டங்கள்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் சொந்த தொகுதியான பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதன்படி, பெரம்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜிஎன்டி சாலையில் சுமார் 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமான ஒருங்கிணைந்த விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், எம்கேபி நகரில் 270 மீட்டர் நீளமுள்ள நார்த் அவென்யூ சாலையில் நவீன உணவு வளாகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை வியாசர்பாடி மற்றும் கொடுங்கையூர் பகுதிகளில் மருத்துவத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சத்தியமூர்த்தி நகரில் மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட புதிய அதிநவீன மருத்துவமனை கட்டப்படவுள்ளது.