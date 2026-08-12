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அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா விவகாரம்; சபாநாயகர் முடிவுக்கு எதிராக அதிமுக தரப்பு வாதம்

அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பு வாதங்கள் முடிவடையதாததால், வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் தள்ளிவைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 8:01 PM IST

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சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் சுய விருப்பத்தின்படி தான் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்தார்களா? என விசாரணை நடத்தாமல், சபாநாயகர் அதனை ஏற்றிருக்கக் கூடாது என அதிமுக தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.

கட்சித் தாவல் நடவடிக்கை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமாவை ஏற்று சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட சிலர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று இறுதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.

அப்போது அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கிரி, "கடந்த மே 13 ஆம் தேதி நடந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்தில், கட்சி கொறடா உத்தரவுக்கு எதிராக, ஆளும் அரசுக்கு சாதகமாக வாக்களித்த 6 எம்.எல்.ஏ.க்களும், எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்த 30 நிமிடங்களில் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். அதனால் அவர்கள் சுய விருப்பத்தின் படி ராஜிநாமா செய்தார்களா? என சபாநாயகர் விசாரணை நடத்தியிருக்க வேண்டும்.

மேலும், சட்டப் பேரவை செயலாளரின் பதில் மனுவில், சபாநாயகர் விசாரணை நடத்தினாரா? என்பது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. ராஜிநாமா செய்தவர்கள், தவெகவில் இணைய உள்ள தகவல் சபாநாயகருக்கு தெரிந்திருக்கும். அதனால் அவர் விசாரணை நடத்தியிருக்க வேண்டும். விசாரணை நடத்தாமல் சபாநாயகர் ராஜிநாமாவை ஏற்றிருக்க கூடாது.

வழக்கு தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பியும், சபாநாயகர் அதனை எதிர்கொள்ளவில்லை. அவர் சார்பில் சட்டப் பேரவை செயலாளர் பதில் அளித்துள்ளார். ஆளுநரைப் போல சபாநாயகருக்கு எந்த சட்ட பாதுகாப்பும் கிடையாது. அதனால் சட்டப் பேரவை செயலாளர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவை, சபாநாயகர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக ஏற்கக் கூடாது. வழக்கு தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில், சபாநாயகருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுக்கள் கூறப்பட்டுள்ளதால், அதற்கு அவர் பதிலளித்திருக்க வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.

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இதனிடையே அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பு வாதங்கள் முடிவடையதாததால், வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் தள்ளி வைத்தனர்.

TAGGED:

MLA RESIGNATION
SPEAKER
அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
AGRI KRISHNAMOORTHY
MHC

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