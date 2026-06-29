ராஜிநாமா செய்த அதிமுக உறுப்பினர்கள் மீதான தகுதி நீக்க விவகாரம் - உயர்நீதிமன்றத்தில் சபாநாயகர் தரப்பு பதில்
தகுதியிழப்பு மனு மீது அரசியலமைப்பு அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு சபாநாயகர் உரிய காலத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று சட்டப்பேரவை செயலாளர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 29, 2026 at 6:05 PM IST
சென்னை: ராஜிநாமா செய்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிரான தகுதிநீக்க மனு மீது குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று சபநாயகர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், 'நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக, சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, பேரவையில் மே மாதம் 13-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தனர்.
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இதையடுத்து, கட்சி கொறடாவின் அனுமதியின்றி தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுத்தோம்.
அதைத் தொடர்ந்து, தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா ஆகியோர் மே 25ஆம் தேதியும், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா மே 26ஆம் தேதியும் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். பதவியை ராஜிநாமா செய்த சில நிமிடங்களில் அவர்கள் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தனர். அவர்களுக்கு தலைமை செயலகத்திலேயே தவெக உறுப்பினர் அட்டையும் வழங்கப்பட்டது.
அவர்களைத் தகுதிநீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க மனு அளித்துள்ள நிலையில், அவர்களின் ராஜிநாமாவை ஏற்றதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். தீர்ப்பு வரும் வரை 4 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடக்கூடாது. ராஜிநாமாவை ஏற்றுக்கொண்ட சபாநாயகரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். தகுதிநீக்க நடவடிக்கையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விசாரித்து முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சபாநாயகர் சார்பில் சட்டப்பேரவை செயலாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், 'சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்த விவகாரத்தில் கட்டாயம் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ராஜிநாமாவை ஏற்றுக்கொள்ள உரிய காரணங்கள் இருந்தாலே போதுமானது.
ராஜிநாமாவை ஏற்றுக்கொண்ட விவகாரத்தில் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவாக சபாநாயகர் செயல்படவில்லை. சபாநாயகரின் முடிவை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது. குறிப்பிட்ட காலத்தில் ராஜிநாமா கடிதம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சபாநாயகர் தனது நிலைபாட்டை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதி செய்யும் வகையில், பத்தாவது அட்டவணையின் கீழ் 2(1)(a)/(b) மற்றும் 6-இன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தகுதியிழப்பு மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளன. அவற்றின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தகுதியிழப்பு மனு மீது அரசியலமைப்பு அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு சபாநாயகர் உரிய காலத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், ராஜிநாமா செய்த மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூலை 13-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.
சபாநாயகரிடம் அதிமுக மனு
இதற்கிடையே, எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த அதிமுக உறுப்பினர்களின் விளக்க கடிதங்களை கேட்டு, அதிமுக சட்டமன்ற கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை ஆகியோர் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து இன்று மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில், "எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்கள் அளித்த கடிதங்களில் என்னென்ன காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன? எந்த சூழ்நிலையை முன்வைத்து அவர்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர் என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியமாக உள்ளது. அந்த விவரங்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளிலும் முக்கிய ஆதாரமாக அமையக்கூடும். எனவே, அவர்கள் அளித்த விளக்கக் கடிதங்களின் நகல்களை வழங்க வேண்டும்.
அதேபோல் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரிடம் ராஜிநாமா செய்ததற்கான விளக்கங்களை கேட்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை,
"குதிரைப் பேரம் மூலம் சட்டமன்றப் பெரும்பான்மையை செயற்கையாக மாற்றி ஆட்சியைத் தக்கவைக்க முயற்சிக்கும் தவெக அரசின் நடவடிக்கைகளை ஆளுநர் மாளிகையும், அரசியலமைப்புச் சட்டமும், நீதிமன்றமும் தொடர்ந்து வேடிக்கை பார்க்காது" என பதிவிட்டுள்ளார்.