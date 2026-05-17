சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு அதிமுக விவகாரத்தில் தீர்வு காண்போம்; சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எம்ஜிஆர் போன்று முதல்வர் விஜய் கிடைத்துள்ளதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 7:54 PM IST
சென்னை: அதிமுக விவகாரத்தில் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு முடிவெடுக்கப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
'ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் ஆயிரம் பணிகள்' என்ற தலைப்பில், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், சட்டப்பேரவை தலைவருமான ஜே.சி.டி.பிரபாகர் நேற்று கோபாலபுரத்தில் உள்ள ஔவை சண்முகம் சாலை பகுதியில் உள்ள மக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டுக்கொண்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது கோபாலபுரத்தில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில், விளையாட்டு வீரர்களை சந்தித்து வெற்றி பெற்றதற்கு நன்றி தெரிவித்தும், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது என்பதையும் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "விளையாட்டு மைதானத்தில் மாலை நேரங்களில் போதிய மின்விளக்கு இல்லாததால் மின் விளக்கு அமைத்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அதை விரைவில் செய்து கொடுக்கவுள்ளோம். மழைக்காலங்களில் விளையாட்டு மைதானத்தில் மழை நீர் தேங்குவதாக தொடர்ந்து புகார் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் விளையாட்டு பயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அதனையும் விரைவில் சரிசெய்ய உள்ளோம்.
அதே போன்று பார்க்கிங் வசதியை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் உடனடியாக தொடங்கப்படும். அதிகாரிகளுத்து இது தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "முதல்வர் விஜய் அவர்களின் பெயரால் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில், மூன்று நாட்கள் விளையாட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது. அதில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு முதல்வரின் பெயரால் சிறப்பு கோப்பை, சிறப்பு பரிசு வழங்கப்படும். குறிப்பாக மைதானங்களில் விளையாட்டு உபகரணங்களின் தேவை உள்ள இடங்களில் உடற்பயிற்சி சாதனங்கள் 15 நாட்களில் வழங்கப்படும். இதில் எந்த தொய்வும் இருக்காது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 15 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றி பெற செய்தமைக்கு முதல்வருக்கும், அந்த தொகுதி மக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஏங்கி கிடந்த மக்களுக்கு எம்ஜிஆர் போன்று, எம்ஜிஆராகவே தமிழக மக்களுக்கு விஜய் கிடைத்துள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிய நிலையில், "அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு நான் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை" என்றார்.
அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, அதிமுக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்போம்" என்று தெரிவித்தார்.