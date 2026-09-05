இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமாவை திரும்பம் பெறும் கடிதம் ஆய்வில் உள்ளது - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற இசக்கி சுப்பையா, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஆளும் கட்சியான தவெகவில் இணைந்தார்.
Published : September 5, 2026 at 7:58 AM IST
சென்னை: இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமாவை திரும்ப பெறுவது குறித்து தன்னிடம் அளிக்கப்பட்ட கடிதம் ஆய்வில் உள்ளதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
அனைத்து அரசு பணி மாற்றுத்திறனாளிகள் நல சங்கம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளி நல்லாசிரியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் விழா கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக கட்டிட வளாகத்தில் நடைபெற்றது. விழாவில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கி பேசினார்.
அப்போது, “முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், புதிய கோணத்தில் தமிழ்நாட்டில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், ஒவ்வொரு கோப்பு மற்றும் பிரச்சினைக்கும் உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும் என முதலமைச்சர் விரும்புகிறார். அவரது கவனத்திற்கு வரும் விவகாரங்களில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
மேலும் தவெக அரசு லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத அரசாக செயல்பட்டு வருகிறது. மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே முதலமைச்சரிடம் உள்ளது. பொருளாதார நெருக்கடிகளை தாண்டி பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முதலமைச்சர் கேட்டுள்ள கால அவகாசத்தை வழங்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் இசக்கி சுப்பையா ராஜினாமா விவகாரம் குறித்து பேசினார். அப்போது, “ராஜினாமாவை திரும்பப்பெறுவது குறித்து, இசக்கி சுப்பையா என்னிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளார். அந்த கடிதம் எனது ஆய்வில் உள்ளது. சட்டப்பேரவை முடிந்தவுடன் அதற்கான முடிவை அறிவிப்பேன்” என தெரிவித்தார்.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா வெற்றி பெற்றார். இவர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சியான தவெகவில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இணைந்தார். தவெகவில் அவருக்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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இதனையடுத்து, அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவருடைய ராஜிநாமாவை எதிர்த்து, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். மேலும் தமிழ்நாட்டில் காலியான தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இடைத்தேர்தல் தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் வரை, ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ பதவியை மீண்டும் வழங்கக்கோரி சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் இசக்கி சுப்பையா மனு அளித்துள்ளார்.