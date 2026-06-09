21 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்கம் இல்லை - சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் முடிவு
இசக்கி சுப்பையா, மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, ஜெயக்குமார் ஆகிய 4 பேர் மீதான தகுதிநீக்க மனுக்கள் மீது விசாரணை தொடங்கியதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
Published : June 9, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: தவெகவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 21 அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதாக சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
2026 சட்டப்பேரவையில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அணி, எஸ்.பி.வேலுமணி அணி என்று அதிமுக இருதரப்பாக பிரிந்தது. இதற்கிடையே, சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின்போது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவகும் அத்தீர்மானத்திற்கு எதிராகலே வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கொறடா உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் இந்த உத்தரவை மீறி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். எனவே அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதேபோன்று, எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பிலும் ஈபிஎஸ் தரப்பினருக்கு எதிராக சபாநாயகரிடம் புகார் மனு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இருதரப்பு மனுக்கள் மீதான நடவடிக்கை பரிசீலனையில் உள்ளதாக சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகர் கூறி வந்தார்.
இதனிடையே, இரண்டாக பிரிந்திருந்த அதிமுக, பலகட்ட ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில்,சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மே 13ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை தீர்மானத்தின்போது, அதிமுக சட்டமன்றக் கட்சி கொறடா பிறப்பித்த உத்தரவிற்கு எதிராக செயல்பட்டதாக அக்கட்சியை சேர்ந்த 25 எம்எல்ஏக்களை தகுதிநீக்கம் செய்யக்கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமியிடமிருந்து சபாநாயகர் அலுவலகத்திற்கு 4 கடிதங்கள் வந்தன. அவற்றில் தகுதிநீக்கம் கோரப்பட்ட 25 உறுப்பினர்களில் 21 பேர் தாங்கள் செய்த தவறுக்கு வருத்தம் தெரிவித்ததாகவும், அதனை ஏற்று அவர்களை மன்னித்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ்-யின் கோரிக்கையை ஏற்று, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 10-வது அட்டவணையின் கீழ், அந்த 21 எம்எல்ஏக்கள் மீது எடுக்கப்படவிருந்த தகுதிநீக்க நடவடிக்கைகளை கைவிடுகிறேன். அவர்கள் மீதான மேல் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் இத்துடன் முடித்து வைக்கப்படுகிறது.
அதேசமயம் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (இசக்கி சுப்பையா, சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார்) மீதான தகுதிநீக்க மனுக்கள் மீது விசாரணை மற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்று ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்படுமா? என்ற நிரூபரின் கேள்விக்கு, “பொறுத்திருந்து பாருங்கள்” என்றார்.
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலையில் ஒளிபரப்பப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, "நம்பிக்கை கோரும் தீர்மான நிகழ்வுகள் நேரலையில் நடந்தபோது, தமிழ்நாடு முழுவதும் பாராட்டுகள் குவிந்தன. எனவே, இதுகுறித்து உரிய நேரத்தில் முடிவு அறிவிக்கப்படும்” என்று சபாநாயகர் பதிலளித்தார்.