நான் தீர்ப்பு வழங்கும்போது நாடே தெரிந்துகொள்ளும் - அதிமுக கொறடா விவகாரம் குறித்து சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் பதில்
தமிழர் தந்தை தினத்தந்தி நிறுவனர் சி.ப. ஆதித்தனாரின் 45வது நினைவு தினத்தையொட்டி சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரன் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.
Published : May 24, 2026 at 2:17 PM IST
சென்னை: நான் நடுநிலையில் இருந்து பணியாற்றுகிறேனா இல்லையா என்பதை நான் தீர்ப்பு வழங்கும்போது இந்த நாடே தெரிந்துகொள்ளும் என அ.தி.மு.க கொறடா விவகாரம் குறித்து சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் கூறியுள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தமிழர் தந்தை தினத்தந்தி நிறுவனர் சி.ப. ஆதித்தனாரின் 45-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி, அரசு சார்பில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரன், பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோர் சி.ப.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன், அதிமுக கொறடா விவகாரம் தொடர்பாக அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அப்போது, “இரு வேறு குழுக்களாக பிரிந்துள்ள அ.தி.மு.க-வின் இரு தூண்களாக இருப்பவர்கள், என்னிடம் மனுக்களை அளித்துள்ளார்கள். அவை ஆய்வில் உள்ளன. இதற்கான முடிவை உரிய நேரத்தில் சட்டப்பேரையில் அறிவிப்பேன். அப்போது நான் நடுநிலையில் இருந்து பணியாற்றுகிறேனா; இல்லையா என்பதை என் தீர்ப்பின் மூலம் நாடே தெரிந்துகொள்ளும்” என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் தெரிவித்தார்.
மேலும், “தமிழர் தந்தை என்றும் என்றென்றும் நம் நெஞ்சில் வைத்து போற்றுகிற, ஊடக அதிபராகவும், கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சராகவும், சட்டப்பேரவை தலைவராகவும் அவர் ஆற்றிருக்கிற பணிகள் என்றென்றும் நினைவில் கொள்ளத்தக்கதாக அமைந்திருக்கிறது.
நீதி, நேர்மை, நியாயம் தவறாமல் சட்டத்துறையிலும் மற்றும் பத்திரிக்கையாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டியாக இருந்தவர். தமிழை வளர்த்த பெருமைக்குரியவர் ஆதித்தனார். தமிழை வளர்ப்பதில் தமிழர் நலன் போற்றுவதில், அவர் செய்திருக்கும் பணிகள் என்றென்றும் நினைவில் கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது” என சி.ப. ஆதித்தனாரை போற்றி புகழ்பாடினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளரிடம் பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனும், தமிழர்களுக்கெல்லாம் தந்தை தமிழர் தந்தை சி.ப. ஆதித்தனார் நினைவை நெஞ்சில் ஏந்துகிறோம் என்று புகழஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்த ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது என கூறியது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர், ”ஆட்சிக்கு வராது என்று கூடதான் சொன்னார்கள், நாங்கள் ஆட்சி அமைத்து விட்டோம். ஐந்தாண்டுகள் நீடிக்காது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களுடைய ஆதரவோடு இந்த ஐந்து ஆண்டு மட்டுமல்ல; தொடர்ந்து இன்னும் 50 ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சி நீடிக்கும்” என பதிலளித்தார்.
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, “ஆட்சியமைத்து இன்னும் ஒரு மாதம் கூட முடியவில்லை. முதல் நாளில் இருந்தே காவல்துறையினர் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொடர் குற்றம் செய்பவர்களை அழைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது, முன்னெச்சரிக்காக கைது செய்வது போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குற்ற செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குற்றச்செயல்கள் பொறுத்தவரை ‘பூஜ்யம்’ என்ற நிலைப்பாட்டைதான் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுள்ளார். கோவை சம்பவத்திலும் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இது போன்ற சம்பவங்கள் எப்போதும் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றோம்” என பதிலளித்தார்.
காங்கிரஸ் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்வைத்துள்ள விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு, “கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளை அடிமை கட்சிகள் போல் நடத்தும் பண்ணையார் மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் அவர்கள். ஜனநாயகத்தில் எந்த கூட்டணியில் சேர வேண்டும் என்பதை தலைவரும், தொண்டர்களும் எடுக்க வேண்டிய முடிவு.
மாபெரும் இயக்கத்தை சிறுமைப்படுத்தி பேசுவது சரியான விஷயமாக இருக்காது. என்னுடன் இருந்தால்தான் நல்ல கட்சி, இல்லை என்றால் நல்ல கட்சி அல்ல என்று சொல்வது சரியானது அல்ல” என்று தன் கருத்தை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிவு செய்தார்.