சட்டமன்ற கூட்டம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்குமா? - சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் அளித்த பதில்
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய 4 எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டு, நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 9:21 AM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்ற கூட்டம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் ‘சட்டசபைக்கு வந்து பாருங்கள்’ என்று பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை செனாய் நகரில் அமைந்துள்ள பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விளையாட்டு திடலில் தனியார் கால்பந்து அகாடமி சார்பாக உலகக் கோப்பை துவக்க விழாவை முன்னிட்டு சிறுவர்களுக்கு கால்பந்து போட்டி நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் தலைவாசல் விஜய், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்துகொண்டு போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர். பின்னர் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு சபாநாயகர் கோப்பையை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர், “தான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதிலிருந்தே கால்பந்து விளையாடிய நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார். மேலும் நேரு ஸ்டேடியத்தில் எம்.ஜி.ஆர் வந்து சந்தோஷ் கோப்பை போட்டியைத் துவக்கி வைத்ததை அவர் நினைவுகூர்ந்தார். முன்பு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் நிதிக்குழுத் தலைவராக தான் இருந்தபோது கிரிக்கெட்டிற்கு வரும் நிதியில் 10% தொகையை கால்பந்து மற்றும் பிற விளையாட்டுகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்தார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக சென்னையில் கால்பந்து லீக் போட்டிகள் நடத்தப்படாதது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “இதனை விளையாட்டுத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வேன். தேவைப்பட்டால் கால்பந்து சங்க நிர்வாகிகள், அமைச்சரைச் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்வேன்” என்றார்.
அதிமுகவில் இருந்து விலகிய 4 எம்.எல்.ஏக்களின் நிலைப்பாடு குறித்து கேட்கப்பட்ட போது, “அதிமுகவினர் அளித்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் பேரவை விதிகளின்படி 4 எம்.எல்.ஏக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டு, நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் பேரவைக்கு வெளியே நடக்கும் அரசியல் முடிவுகளுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை” என பதிலளித்தார். தொடர்ந்து, லாரி வாடகை 25 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் கட்டுமானத் துறைக்கான கோரிக்கைகள் குறித்துப் பேசிய சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர், “முதலமைச்சர் அனைத்தையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறார். அந்தந்த துறை அமைச்சர்கள் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
வரும் ஜூன் 18ஆம் தேதி கூடவிருக்கும் சட்டமன்றக் கூட்டம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, “வரும் 18ஆம் தேதி சட்டசபை கூடுகிறது. அப்போது வந்து பாருங்கள்” என்று பதிலளித்தார்.
முன்னதாக செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழ்நாடு மணல் லாரி உரிமையாளர் சங்கத்தில் தலைவர் யுவராஜ், “பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வால் நாங்கள் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகி உள்ளோம். ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை சுங்கக் கட்டணம் உயர்ந்து வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: சென்னையில் ஒரே நாளில் 29 காவல் ஆய்வாளர்கள் பணியிட மாற்றம்
இதுகுறித்து பலமுறை மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியும், எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில் லாரிகளுக்கான வாடகை கட்டணத்தை 25 சதவீதம் உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளோம். வருகிற ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் இந்த கட்டண உயர்வு என்பது அமலுக்கு வர உள்ளது” என தெரிவித்தார்.