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விளம்பர வெளிச்சத்தை தேடாமல் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த முதல்வர் பாடுபடுகிறார் - தவெகவின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு சபாநாயகர் பாராட்டு

பல சாதனைகளை படைத்து, மாநிலத்தை இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக மாற்ற, மக்கள் பணியை தொய்வின்றி செய்து வருவதாக முதலமைச்சரை சபாநாயகர் பாராட்டினார்.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் (SS - Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 10:55 AM IST

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சென்னை: தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 100வது நாளில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் நிலையில், ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தவுடன் விளம்பர வெளிச்சத்தை தேடாமல் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் திட்டங்களில் முதலமைச்சர் கையெழுத்திட்டிருப்பதாக சபாநாயகர் பாராட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல், அவற்றின் மீதான விவாதம் மற்றும் பதிலுரைக்கு பிறகு இன்று மீண்டும் சட்டப்பேரவை கூடியிருக்கிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பேற்று இன்றுடன் 100 நாட்கள் ஆகின்ற நிலையில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.

அவருடைய உரையில், “மதச்சார்பற்ற உண்மையான மக்கள் தலைவர் விஜயின் பொற்கால அரசு பொறுப்பேற்று 100 நாட்களை கம்பீரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. அரசின் இந்த முதல் 100 நாட்கள் என்பது நாட்காட்டியில் கடந்து செல்லும் நாட்கள் அல்ல; தமிழக வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்று மாற்றமாகும்.

இந்த அரசானது மக்களுக்கான பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுகிறது. முதல் நாளிலிருந்து மக்களின் நாடித்துடிப்பை அறிந்து, புதிய சிந்தனையுடன் களமிறங்கி முதல் 100 நாட்களில் பல்வேறு நலத் திட்டங்களை செய்துள்ளது.

ஏழை மக்களின் நலன் காக்கும் வகையிலும், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 200 யூனிட் மின்சாரம், சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை, 6000 கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, வீடற்ற மக்களுக்கு வீடு கட்டித் தரும் வெற்றி வீடு கட்டும் திட்டம், அண்ணன் சீர் திட்டம், தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் என பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு, இது மக்களுக்கான அரசு என்பதை நிரூபித்துள்ளது.

பலமான, வலிமையான, சமத்துவமான, ஊழலற்ற தமிழ்நாடு என்பதற்கு அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில், ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தவுடன் விளம்பர வெளிச்சத்தை தேடாமல் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் திட்ட கோப்புகளில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்.

அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் அரசியல் அனுபவம் இல்லாதவர்கள் காகிதக் கப்பல் என்று ஏளனம் செய்தவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் நம் முதலமைச்சரின் 100 நாள் கடின உழைப்பால் மக்களின் ஆதரவு பெருங்கடலில் திக்கு திணறி சென்றுகொண்டிருக்கிறோம்.

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வருங்காலங்களில் பொருளாதார வளர்ச்சி, இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு, பெண்கள் சுயமரியாதை, விவசாயிகள் நலன், மாணவர்கள் கல்வி வாய்ப்புகளை இந்த அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை. மாற்றுக் கருத்துள்ளவர்களையும் வரவேற்று, அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்கு இடம் தராமல், சட்டமன்ற மரபுகளை புதுப்பிக்கும் பண்பை முதல்வரிடம் கண்டுள்ளோம்.

திரையுலகிலும் சரி, மக்கள் மன்றத்திலும் சரி. தொட்டதெல்லாம் துலங்க செய்துவரும் முதலமைச்சர், 100 நாள் சாதனையை கடந்து மேலும் பல சாதனைகளை படைக்கப் போகிறார் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.

மேலும் பல சாதனைகளை படைத்து, மாநிலத்தை இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக மாற்ற, மக்கள் பணி தொய்வின்றி செய்யும் முதலமைச்சருக்கும், அவருடைய அமைச்சரவைக்கும் அவையின் சார்பாக உளமாற நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று புகழந்தார்.

TAGGED:

TN ASSEMBLY
CM VIJAY
SPEAKER JCD PRABHAKAR
தவெக 100 நாள் ஆட்சி
TVK 100 DAYS

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