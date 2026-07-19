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லஞ்சம் இல்லாத அரசை உருவாக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் புகழாரம்

முதலமைச்சர் விஜய் கல்வித்துறையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த விரும்புவதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர்
புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 8:01 AM IST

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சென்னை: புதிய மாற்றங்களை நோக்கி செயல்படும் முதலமைச்சர் விஜய், லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத அரசை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் எழுத்தாளர் லதா கிறிஸ்டியின் சிறைக்குள் பேராசிரியர்கள் புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது மேடையில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், “ஒரு புதிய அரசாங்கம் உருவாகியுள்ளது. புதிய கோணத்தில் மாற்றத்தை விரும்பும் முதலமைச்சர் உருவாகியுள்ளார். பல முதலமைச்சர்களை பார்த்த அனுபவம் கொண்ட பேராசிரியர் ஞானராஜ், முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து உரையாட வேண்டும்.

கல்வித்துறையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பும் முதலமைச்சருக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகள் மிகவும் தேவைப்படுகின்றன. தற்போது தமிழ் தெரியாமலேயே மாணவர்கள் படித்து முடிந்து வெளியே வரும் நிலை உருவாகியுள்ளது. பிழைகளுடன் எழுதும் நிலை அதிகரித்துள்ளது.

ஏனென்றால் தமிழ் ஆசிரியர்கள் எப்படி எழுதினாலும் 50-க்கு மேல் மதிப்பெண் தர மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் மாணவர்களிடையே உள்ளது. இதனால் பல மாணவர்கள் தமிழை தவிர்த்து வேறு பாடங்களைத் தேர்வு செய்யும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை கவனத்தில் கொண்டு கல்வித்துறையில் புதிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது” என கோரிக்கை வைத்தார்.

மேலும், “தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக உள்ளது. அதை நோக்கியே முதலமைச்சர் விஜய் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். புதிய மாற்றங்களை நோக்கி வேகமாக நடைபோட்டு வரும் அவர், லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத அரசை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்” என்றார்.

முன்னதாக லதா கிறிஸ்டியின் சிறைக்குள் பேராசிரியர்கள் புத்தகத்தை பற்றி பேசிய அவர், “பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது தன் குடும்பத்தை மட்டும் நினைத்துக்கொள்ளாமல், நம்மைச் சார்ந்தவர்களின் கண்ணீரையும் துடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து செயல்படுபவர் பேராசிரியர்.

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படிக்கும் காலத்தில் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் ஆளுமை மற்றும் திறனை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டவர் அவர். பொருளாதார சூழ்நிலை பெருகி வரும் காலகட்டத்தில், பிரச்சனைகளை நமக்கு ஏன் வம்பு? என்று ஒதுங்கி செல்லும் போக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்திருக்கும் நேரத்தில், இப்படிப்பட்ட மாமனிதர்கள் உருவானதால்தான் கல்வித்துறையில் பல புரட்சிகள் ஏற்பட்டன.

பலர் பிரச்சனைகளைக் கண்டு ஒதுங்கிக் கொள்வார்கள். ஆனால் துணிந்து நின்று, மக்களுக்காக வியூகங்களை வகுத்த பேராசிரியரின் புத்தக விழாவில் கலந்து கொள்வதை பெருமையாக கருதுகிறேன்.

தனி மனிதனால் எவ்வளவு பெரிய சாதனையையும் படைக்க முடியும் என்பதை இந்தப் புத்தகம் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. கல்வித்துறையில் மறுமலர்ச்சியின் நாயகனாக அவர் இருக்கிறார் என்று இந்த நூல் அழகாக சொல்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

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SPEAKER JCD PRABHAKAR
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முதலமைச்சர் விஜய்
ஜேசிடி பிரபாகர்
JCD PRABHAKAR PRAISES CM VIJAY

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