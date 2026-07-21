திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை கைது செய்ய எனது அனுமதி தேவையா? சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் விளக்கம்
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரேனும் புகார் அளித்தால், அதற்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தனது முன் அனுமதியை பெற வேண்டும் என்ற விதிமுறை இல்லை என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி கூடும் என்றும், அன்று காலை 10 மணிக்கு தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் அறிவித்தார்.
அப்போது அவரிடம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை கைது செய்ய சபாநாயகரிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என கூறப்படுகிறதே என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், “சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை சார்பில் தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலை விதிமுறைகளின்படி மற்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அறிவித்தேன். சபாநாயகரின் அனுமதி பெற்றுதான் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறை இல்லை. அந்த கருத்து தவறானது.
சபாநாயகரின் அனுமதி என்பது பேரவை வளாகத்திற்குள் மட்டுமே பொருந்தும். வெளியில் நடைபெறும் விவகாரத்தில் சபாநாயகரின் அனுமதியின்றி கைது செய்யலாம்” என அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
தொடர்ந்து, திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் வன்னி அரசு கேட்டுக்கொண்டது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “நியாயமாக பார்த்தால், திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேசியதை யாரும் சரி என்று சொல்ல மாட்டார்கள். இந்த பிரச்சனை என் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால், என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்பது குறித்து முடிவெடுப்பேன்.
இதுதொடர்பான புகாரை, ஒரு எம்எல்ஏ அல்லது அமைச்சர் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் சார்பில் வேறு எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் அளித்தாலும் அதை பரிசீலிக்கலாம்” என ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
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அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய ஜேசிடி பிரபாகர், ”ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒரு புகார் தொடர்பாக நான்கு உறுப்பினர்களிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டு, அவர்கள் அளித்த பதில்கள் மனுதாரருக்கும், எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அவரிடமிருந்து பதில் வருவதற்காக காத்திருக்கிறோம். அதன் பிறகும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறும். அதிமுக கொறடா யார் என்பது குறித்து சட்டப்பேரவை கூடும்போது அறிவிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவையில் கருத்து தெரிவித்துவிட்டு, அதற்கான பதிலை கேட்காமல் வெளிநடப்பு செய்வது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”ஒரு கருத்தை கூறிவிட்டு அதற்கான பதிலை கேட்காமல் வெளியேறுவது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நடைமுறை. உறுப்பினர்கள் தாங்கள் எழுப்பிய விவகாரத்திற்கு அரசு அல்லது சம்பந்தப்பட்ட தரப்பின் பதிலை கேட்க வேண்டும் என்பதே எனது கருத்து என்றார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த சபாநாயகர், ”சட்டப்பேரவையில் மரபுபடி பின்பற்றிய நிகழ்வுகள் வழக்கம்போல் தொடரும்” என்றார்.