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சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும்? சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அறிவிப்பு

சட்டப்பேரவை தினமும் காலை 9.30 மணி முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை நடைபெறும். தேவையெனில் மாலை நேரத்திலும் கூட்டம் நடத்தப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்
சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 5:02 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் செப்.8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க அரசின் 2026 - 2027ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது தொடர்பான அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

அதையடுத்து தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், “இன்று காலையில் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், நாளை வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில், சட்டப் பேரவை கூட்டத்தொடர் செப்.8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கலும், ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி இரங்கல் தீர்மானங்கள், பொது மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் மீதான பொதுவிவாதமும் தொடக்கும்.

ஆகஸ்ட் 8, 9 அரசு விடுமுறை. ஆகஸ்ட் 10 மற்றும் 11ஆம் தேதி பட்ஜெட் மீதான பொதுவிவாதம். ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி பொது விவாதத்திற்கு அரசின் பதிலுரையும் இடம்பெறும்.

ஆகஸ்ட் 13 மற்றும் 14ஆம் தேதி பேரவை கூட்டம் இல்லை. ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திர தின அரசு விடுமுறை. ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி அரசு விடுமுறை. அதன் பின்னர், மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் மற்றும் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும்.

மேலும், சட்டப்பேரவை தினமும் காலை 9.30 மணி முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை நடைபெறும். தேவையெனில் மாலை நேரத்திலும் அவை கூட்டம் நடத்தப்படும்” என்றார். நாள் வாரியாக நடைபெறும் துறைரீதியிலான விவாதம் குறித்த பட்டியலையும் அவர் வெளியிட்டார்.

வ.எண் தேதி துறை ரீதியான விவாதம்
1.ஆகஸ்ட் 17வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை, இயற்கை சீற்ற நிவாரணம், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு
2.ஆகஸ்ட் 18நெடுஞ்சாலைகள், கட்டடங்கள் (பொதுப்பணித்துறை), இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு, மனித வள மேலாண்மை
3.ஆகஸ்ட் 19நீர்வளம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி, சுற்றுலா, கலை மற்றும் பண்பாடு
4.ஆகஸ்ட் 20கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
5.ஆகஸ்ட் 21சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கம், நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தம், சட்டம், இந்து சமய அறநிலையம்
6.ஆகஸ்ட் 22, 23 அரசு விடுமுறை
7.ஆகஸ்ட் 24நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல், செய்தி மற்றும் விளம்பரம், தமிழ் வளர்ச்சி, பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி
8.ஆகஸ்ட் 25இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகம், தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள்
9.ஆகஸ்ட் 26மிலாதுன் நபி அரசு விடுமுறை
10.ஆகஸ்ட் 27பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலன் (சமூக நீதித்துறை)
11.ஆகஸ்ட் 28 இயக்கூர்திகள் குறித்த சட்டங்கள் - நிர்வாகம், போக்குவரத்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி
12.ஆகஸ்ட் 29, 30அரசு விடுமுறை
13.ஆகஸ்ட் 31மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை
14.செப்டம்பர் 1வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலம், கைத்தறி, கதர், கிராமத் தொழில்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள், தொழிலாளர் நலம் மற்றும் திறன் மேம்பாடு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள்
15.செப்டம்பர் 2கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலம்
16.செப்டம்பர் 3காவல் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள்
17.செப்டம்பர் 4-6கிருஷ்ண ஜெயந்தி மற்றும் அரசு விடுமுறைகள்
18.செப்டம்பர் 7காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறைகளுக்குப் பதிலுரை, வணிக வரிகள், முத்திரைத்தாள்கள் மற்றும் பத்திரப் பதிவு, சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை
19.செப்டம்பர் 8 பொதுத் துறை, மாநிலச் சட்டமன்றம், ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சரவை, நிதித்துறை, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை, ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வுக்கால நன்மைகள்

தமிமுன் அன்சாரி முன் வரிசையில் இருக்கை கோரியிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த சபாநாயகர், ”உறுப்பினர்கள் அவர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற கட்சியின் அடிப்படையில் தான் சட்டப்பேரவையில் கருதப்படுவார்கள்.

அமர்வில் அசௌகரியம் இருப்பதாக மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்ததால், அவர்களுக்கு மட்டும் இருக்கை மாற்றி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு தனியாக இருக்கை ஒதுக்க இயலாது” என்றார்.

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தமிமுன் அன்சாரி மற்றும் ஜவாஹரில்லா ஆகியோருக்கு தனியாக பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, “திமுக கொறடா அனுமதி அளித்து கோரிக்கை வைத்தால் மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அவர்கள் பேசும் நேரம் திமுகவுக்கான நேர ஒதுக்கீட்டிலேயே கணக்கிடப்படும்.

மேலும், கட்சி மாறுதல் தொடர்பாக 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அந்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறும்” என்றும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்
சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்
TN BUDGET
TAMIL NADU ASSEMBLY SESSION
SPEAKER JCD PRABHAKAR

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