சட்டப்பேரவையில் இருக்கையை தாண்டி வரும் உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் - சபாநாயகர் எச்சரிக்கை
ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் ஒத்துழைப்பு சட்டப்பேரவையில் மிக தேவையானது என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 25, 2026 at 9:41 PM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் தங்களின் இருப்பிடத்தை தாண்டி வெளியே வரும் உறுப்பினர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான 7-வது நாள் விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் பினாமி பெயர்களால் சொத்துக்களை சேர்த்து உள்ளார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். அதன் காரணமாக சட்டப்பேரவையில் த.வெ.க. - தி.மு.க. இடையே பெரும் அமளி ஏற்பட்டது. இருதரப்பினரும் மாறி மாறி வார்த்தைகளை வீசி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தவெக - திமுக இடையே வாதம்
இதனை தொடர்ந்து பேசிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், “பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் யார் பெயரையும் குறிப்பிடாதபோது ஏன் சட்டப்பேரவையில் அமளியில் ஈடுபடுகிறீர்கள்? பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவரது கருத்தை தெரிவித்தார். உங்களிடம் கருத்து இருந்தால் அதனை எடுத்து வையுங்கள். நாங்கள் அதற்கு பதில் தருகிறோம். இதுபோன்ற தேவை இல்லாத பேச்சுக்களை பேசி சபாநாயகருக்கு நாம் சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுகிறோம்” என தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ வேலு, “பொதுக் கூட்டத்தைப் போன்று ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டை சட்டப்பேரவையில் சொல்லும்போது அதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள் என்று சொல்வதில் என்ன தவறு?. பொத்தாம் பொதுவாக அரசியல் ரீதியாக உள்நோக்கத்தில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசி வருகிறார். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பொத்தாம் பொதுவாக பேசிவிட்டு எங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வைப்பது என்ன நியாயம்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியபோது, “கொஞ்சம் கூட சபை நாகரிகம் இல்லாமல் எதிர்தரப்பினர் பேசுவது அனைவருக்கும் தெரிகிறது. நாகரீகமாக பேச வேண்டும்.
எழுந்து நின்றால் கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவது, சைகை காட்டுவது இதெல்லாம் என்ன நாகரீகம்? நாகரீகமாக எப்படி பேச வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். எங்களது அணியினர் இளம் ரத்தம். மூத்த உறுப்பினர்கள் அவை நாகரிகத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.
சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் உத்தரவு
இதையடுத்து பேசிய சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர், “ஜனநாயக முறைப்படி அன்போடும், சபை கண்ணியத்தை மீறாமலும் அனைவருக்கும் வாய்ப்பளித்து சபையை இப்படித்தான் நடத்த வேண்டும் என விரும்பித்தான் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கிய வாய்ப்பை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என நான் விரும்பினேன்.
கடந்த இரண்டு நாட்களாக இருபுறமும் அவைக்கு பின்னால் இருக்கும் சில உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருப்பை காட்டிக் கொள்வதற்காக இருக்கைகளை தாண்டி வந்து தாவி குதிப்பதும், கையை நீட்டிக்கொண்டு ஓடி வருவதும், தகாத வார்த்தைகளால் அவையில் பேசுவதும் மிகுந்த மன வருத்தத்தை தருகிறது. பார்க்கின்ற மக்கள் இதைப்பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என்ற கவலை எனக்கு உள்ளது.
பேர் சொல்ல விரும்பாத அண்ணாவின் பெயரை தாங்கி இருக்கும் உறுப்பினரின் வாயிலிருந்தும் தகாத வார்த்தை வந்தது. இவர் கூட இப்படி பேசுவாரோ என்று நான் எண்ணினேன். அதேபோன்று ஆளும்கட்சியினர் அதே வார்த்தைகளில் சிலர் பேசுகிறார்கள். அவை எதை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்ற எண்ணத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரை யாரையும் இந்த அவையைவிட்டு சபாநாயகர் அனுப்பினார் என்ற செய்திக்கு ஆட்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற கலவலையில் சொல்கிறேன்.
யாரையும் அவையில் இருந்து வெளியேற்றும் நோக்கம் எனக்கு இல்லை. அப்படி வெளியேற்றுவது நியாயமாக பேசும் சூழலை உருவாகாது என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த அவையை நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று தோன்றுகிறது. எங்கும் கட்டுப்பாடு இல்லை என்ற நிலை உருவாகினால் இந்த அவையை யார் தான் கட்டுப்படுத்துவது என்ற கவலை எனக்கு உள்ளது.
இந்த அவையின் கண்ணியத்தையும், கட்டுப்பாட்டையும் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ஆளும் கட்சிக்கும், எதிர்கட்சிக்கும் இருக்கிறது. இரண்டு தண்டவாளங்கள் இருந்தால் தான் ரயில் வண்டி மேகமாக ஓட முடியும். ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் ஒத்துழைப்பு சட்டப்பேரவையை நடத்த தேவை. ஆளும் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆக்கபூர்வமான செய்திகளை பரிமாறும்போது ஆதாரம் இல்லாத செய்திகளை பேரவையில் எடுத்து வைக்க வேண்டாம்.
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இனி வரும் காலங்களில் உறுப்பினர்கள் அமைதி காக்க வேண்டும். இருப்பிடத்தை தாண்டி வெளியே வரும் உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் உட்கார்ந்தபடியே நாக்கு கூசுகின்ற வார்த்தையை பேசுகின்ற உறுப்பினர்களை நான் ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டேன்” என்று எச்சரித்தார்.